Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье школьники кадеты получили дипломы с квалификацией "спасатель"
За время учебы ребята прыгали с парашютом, ныряли под воду с аквалангом и ночевали в тайге, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.
В Находке 27 апреля кадеты седьмого выпуска специализированного класса «Спасатель» школы «Эдельвейс» попрощались с кадетским знаменем. Выпускникам кадетского класса за время учебы пришлось пройти через многие испытания. В специализированный класс отбирали лучших учащихся. Во время церемонии сотрудники чрезвычайного ведомства поздравили выпускников кадетского класса и вручили им свидетельства государственного образца. Воспитанники в свою очередь дали руководителю слово не уронить звание спасатель и всю жизнь сохранять верность принципам помощи людям и кадетскую дружбу.
«Трогательным моментом для выпускников стало прощание со знаменем кадетского класса – юные спасатели преклонили перед знаменем колени, а затем, проходя строем, ребята по традиции кидали в воздух на счастье монеты. Завершилась церемония выносом знамени, маршем кадетов, а также установлением камня памяти очередного выпуска кадетов в сквере учебного заведения», - сообщили в пресс-службе ведомства. Добавим, что кадетский корпус в школе № 7 «Эдельвейс» был создан в 2008 при поддержке администрации Находкинского городского округа. Помимо основной школьной программы, воспитанники проходят курсы строевой подготовки и оказания первой помощи, посещают занятия по хоровому пению и хореографии. Их обучают навыкам выживания в природных условиях, топографии, ориентированию и пожарной безопасности.
«В своей школе кадеты являются образцом дисциплины, дружбы и взаимопомощи. Выпускники кадетского класса прошлых лет успешно продолжают образование в вузах России по специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях»», - добавили в пресс-службе ведомства.
Иван КРЫШАН.
Новости тематики
- В Приморье школьники кадеты получили дипломы с квалификацией "спасатель"
- 20 ребят из детдомов Приморья совершили путешествие в страну профессий
- Администрацию края оккупировали студенты
- Воспитанники детских домов Приморья проведут "Каникулы с пользой"
- Во Владивостоке открыта регистрация на Дальневосточный МедиаСаммит-2017
- ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЛАДИВОСТОКСКИЙ МОРСКОЙ КОЛЛЕДЖ
- Владивостокский филиал САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ
- ЧOУ "Владивостокская международная средняя общеобразовательная школа" (ЧОУ ВМСОШ) - это образование будущего здесь и сейчас
- Владивостокский гидрометеорологический колледж приглашает абитуриентов
- Выпускные вечера в Приморье продлятся неделю
Новости раздела
- В Приморье школьники кадеты получили дипломы с квалификацией "спасатель"
- В выходные в Приморье ожидаются кратковременные дожди
- В Приморье повысят зарплаты
- Жителей Приморья приглашают на субботник по благоустройству памятников героям Великой Отечественной Войны
- Селянин вез мясо и овощи на продажу в куче мусора
- Приморцев срочно зовут в налоговую
- Приморский край опережает остальные регионы России по скорости оформления земельного участка
- Лжепенсионерка в Приморье получила около 1 млн рублей с пенсионного фонда
- В Приморье лесорубу вынесли приговор
- Обвиняемую в мошенничестве жительницу Приморья задержали на Украине
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Погода в Приморье ухудшится
- Рыбаки написали открытое письмо начальнику Пограничного управления ФСБ РФ по Приморскому краю
- Приморцы оказались в шоке от стоимости установки приборов ЭРА-ГЛОНАСС
- Во Владивостоке девушка на "Мерседесе" протаранила 11 машин
- Военные заявляют, что переброска боевой техники в Приморье не связана с ситуацией вокруг Северной Кореи
- Рубль опустят аккуратно
- Во Владивостоке проходят рейды по незаконно сданным в аренду квартирам
- Как подлечиться за границей и не получить уголовное наказание
- Уроженец Владивостока получил в США 27 лет лишения свободы
- Губернатор Миклушевский: "У меня есть вопросы к работе администрации Владивостока"