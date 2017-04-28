В Приморье школьники кадеты получили дипломы с квалификацией "спасатель"

За время учебы ребята прыгали с парашютом, ныряли под воду с аквалангом и ночевали в тайге, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

В Находке 27 апреля кадеты седьмого выпуска специализированного класса «Спасатель» школы «Эдельвейс» попрощались с кадетским знаменем. Выпускникам кадетского класса за время учебы пришлось пройти через многие испытания. В специализированный класс отбирали лучших учащихся. Во время церемонии сотрудники чрезвычайного ведомства поздравили выпускников кадетского класса и вручили им свидетельства государственного образца. Воспитанники в свою очередь дали руководителю слово не уронить звание спасатель и всю жизнь сохранять верность принципам помощи людям и кадетскую дружбу.

«Трогательным моментом для выпускников стало прощание со знаменем кадетского класса – юные спасатели преклонили перед знаменем колени, а затем, проходя строем, ребята по традиции кидали в воздух на счастье монеты. Завершилась церемония выносом знамени, маршем кадетов, а также установлением камня памяти очередного выпуска кадетов в сквере учебного заведения», - сообщили в пресс-службе ведомства. Добавим, что кадетский корпус в школе № 7 «Эдельвейс» был создан в 2008 при поддержке администрации Находкинского городского округа. Помимо основной школьной программы, воспитанники проходят курсы строевой подготовки и оказания первой помощи, посещают занятия по хоровому пению и хореографии. Их обучают навыкам выживания в природных условиях, топографии, ориентированию и пожарной безопасности.

«В своей школе кадеты являются образцом дисциплины, дружбы и взаимопомощи. Выпускники кадетского класса прошлых лет успешно продолжают образование в вузах России по специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях»», - добавили в пресс-службе ведомства.

Иван КРЫШАН.



