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В выходные в Приморье ожидаются кратковременные дожди

28 Апреля 2017, 07:40 | Приморье

Синоптики обещают солнечную погоду во Владивостоке на 1 мая, сообщает Дальневосточная газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Примпогода.ру».

В выходные дни погода в Приморье будет разной. В субботу ночью атмосферные фронты вызовут в отдельных районах края кратковременные дожди различной интенсивности. Днем Приморский край окажется в теплом секторе циклона, который переместится с Амурской области на Хабаровский край. На большей территории края прояснит. Температура воздуха ночью +8...-2 °С, днем +12...+21 °С.

В воскресенье через Приморье будут перемещаться атмосферные фронты циклона из Хабаровска. В большинстве районов края вновь пройдут кратковременные дожди, наиболее интенсивные на севере. Температурный фон останется ночью в пределах +8...–2 °С, днем +12...+21 °С.

Праздничный день 1 мая в Приморье обещает быть замечательным по погоде. Атмосферные фронты покинут Приморье, дожди прекратятся, потеплеет на 2 – 4 градуса.

Во Владивостоке в выходные дни переменная облачность, в субботу ночью есть вероятность кратковременного дождя, в дальнейшем без осадков. Свежий ветер. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +13...+16 °С.

Первомайский день обещает быть во Владивостоке солнечным. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем до +16...+19 °С.

 

Иван КРЫШАН

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор:
Теги: выходные  погода  1 мая  владивосток 



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