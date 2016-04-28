Более 550 участников зарегистрировалось на сайте Дальневосточного МедиаСаммита

На профессиональном форуме во Владивостоке ожидается выступление более 50 экспертов федерального и регионального уровня

Оргкомитет III Дальневосточного МедиаСаммита продолжает работу по подготовке форума, который пройдет 9-10 июня на острове Русском во Владивостоке. На сегодняшний день более 500 участников зарегистрировались на сайте Mediasummit.primorsky. Более 50 экспертов интегрированы с докладами в программу мероприятия, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" - информационный партнер Дальневосточного МедиаСаммита.

Как рассказал РИА PrimaMedia Виктор Суханов, председатель Приморского отделения Союза журналистов России, "в этом году наблюдается небывалый интерес к МедиаСаммиту. 550 участников уже зарегистрировались на сайте, и их число растет с каждым днем. Думаю, летний форум журналистов посетит более 2 тысяч человек".

На третьем форуме будет представлена насыщенная программа с участием известных российских журналистов и представителей международных СМИ. С докладами и мастер-классами выступит более 50 экспертов федерального и регионального значения. Система регистрации на официальном сайте открыта для всех желающих.

Досье "Золотого Рога": Первый МедиаСаммит прошел летом 2014 года по инициативе губернатора Приморского края Владимира Миклушевского и краевого отделения Союза журналистов России, тогда он собрал более 650 журналистов, сотрудников пресс-служб учреждений и предприятий Дальнего Востока и стран АТР. В рамках мероприятия прошло 23 секции и мастер-класса, прозвучало более 50 докладов. На следующий год журналисты, политики, общественники, чиновники и бизнесмены собрались на отраслевой площадке в небывалой для ДФО концентрации. 45 секций II МедиаСаммита за два дня посетили 1,9 тысячи гостей и участников.

Дальневосточный МедиаСаммит — это единственная коммуникационная площадка для специалистов СМИ, PR и блогосферы Дальнего Востока. Целью МедиаСаммита является объединение медиа-сообщества Дальнего Востока, решение актуальных вопросов в сфере массовых коммуникаций региона. Участниками Саммита являются представители масс-медиа регионов Дальнего Востока, иностранных СМИ, федеральных и региональных органов власти, а также эксперты отрасли из центральной части страны.