Ни одно гнездо дальневосточного аиста не пострадало от мощных пожаров в Амурской области

Противопожарная обработка деревьев и искусственных опор дальневосточного аиста, проведенная осенью АмурСоЭС, дружиной «Барс» и областной Дирекцией ООПТ при поддержке WWF России и банка HSBC, показала свою эффективность, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Мощные пожары, прошедшие в апреле этого года через территории трех ключевых для обитания аиста заказников юга Амурской области – Амурского, Березовского и Муравьевского, не повредили ни одно из находящихся на этих территориях гнезд редкой птицы, сообщили "Золотому Рогу" в Амурском филиале WWF России.

«Все время, пока мы проводим противопожарную обработку, у нас возникали сомнения: нужно ли вкладывать силы и средства в такую сложную и масштабную работу, как противопожарная обработка гнезд? И будет ли она достаточно эффективной в случае действительно сильного пожара? – говорит директор АмурСоЭС Юрий Гафаров. - Эта весна показала: наши сомнения оказались напрасны – обработка безусловно нужна и, правильно проведенная, надежно защищает гнезда редкой птицы».

Весной 2016 года территория всех трех заказников была пройдена пожарами в течение трех недель. И, если в Муравьевском заказнике объединенными силами Дирекции особо охраняемых природных территорий, пожарных и АмурСоЭС удалось не допустить распространения огня в основные места обитания аиста, то Березовский и Амурский заказники при сильном ветре прогорели практически полностью за несколько часов. Это вызвало серьезную обеспокоенность специалистов судьбой гнездящихся здесь аистов, уже приступивших в это время к откладке и насиживанию яиц. Поэтому сразу после прохождения пожаров были проведены обследования территорий заказников, пострадавших от огня, с целью определения влияния на охраняемый вид.

«Мы впервые увидели подобную картину, – рассказывает Антон Сасин, к.б.н., координатор программы по сохранению дальневосточного аиста АмурСоЭС, – идеально ровные, абсолютно не тронутые огнем пятна вокруг гнездовых опор и деревьев, окруженные полностью прогревшими участками. Обследования показали, что обработанные гнезда совершенно не пострадали от пожаров – огонь не смог не только уничтожить, но даже сколь-либо повредить опоры под аистиными гнездами».

Очевидно, что без обработки большинство старых, зачастую усохших деревьев, на которых предпочитают строить свои гнезда аисты, и построенных из сухих лиственничных жердей искусственных опор для гнезд были бы уничтожены или сильно повреждены огнем.

«Правильно организованные биотехнические мероприятия и, что крайне важно, добросовестная работа наших партнеров, дают результаты. Это было отмечено на совещании рабочей группы по сохранению популяции дальневосточного аиста, которое состоялось в 21-22 апреля в Хабаровске. Ведущие специалисты-орнитологи обсудили факторы, которые угрожают краснокнижной птице и дали свои рекомендации. Они станут основой плана по реализации первоочередных мер для сохранения популяции дальневосточного аиста на Дальнем Востоке России» – комментирует Анна Барма, к.б.н., координатор программы по особо охраняемым природным территориям (ООПТ) Амурского филиала WWF России.

Противопожарная обработка ежегодно проводится в южных заказниках Амурской области при поддержке WWF России с 2009 года. Она заключается в удалении от ствола дерева сухой растительности – травы, упавших веток, ветоши и обработке ствола дерева огнебиозащитной пропиткой, препятствующей возгоранию. Необходимость ее проведения вызвана тем, что на территории этих заказников практически ежегодно возникают пожары, являющиеся следствием сельскохозяйственных палов и неконтролируемых выжиганий растительности. В то же время, данные территории являются местами гнездовой концентрации дальневосточного аиста – одной из наиболее редких птиц мира. Специалистами установлено, что основным фактором, лимитирующим численность птицы на юге Зейско-Бурейской равнины, является недостаток крупных деревьев, подходящих для строительства гнезд аистов, образовавшийся, в том числе, в результате постоянного действия пожаров на древесную растительность. Вторым фактором является гибель гнезд в результате воздействия огня.

Ведущаяся в течение ряда лет работа по улучшению условий обитания дальневосточного аиста, включающая в себя мероприятия по противопожарной обработке гнезд, установке искусственных опор, опиловке крон деревьев дает видимый результат. Так, на территории Амурского заказника численность гнездящихся пар возросла с 10 в 2004 году до 26 в 2014 году. Удалось не допустить снижения количества гнездящихся пар в Муравьевском заказнике. В Березовском заказнике сейчас 8 жилых гнезд птицы, хотя еще 5 лет назад аист здесь совсем не обитал.

Автор фото: Юрий Гафаров.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.