Приморцы смогут в прямом эфире поздравить близких с Первомаем

Большой праздничный телемарафон запустят в День весны и труда во Владивостоке. 1 мая в прямом эфире краевого канала «ОТВ-Прим» покажут все самые интересные, яркие и массовые события, сообщает «Приморская газета».

Так, например, посмотреть можно будет главнейшее событие праздника – Первомайскую демонстрацию. В этом году участие в ней примет порядка 30 000 человек. Колоннами они пройдут сначала по Золотому мосту, потом по улице Суханова и до центральной площади Владивостока. Выходить в прямой эфир корреспонденты телеканала будут в течение всего шествия.

Дополнительно бригада телевизионщиков будет работать на крыльце краевой администрации. Там установят свободный микрофон, подойти к которому и сказать слова поздравлений и пожеланий родным и близким в прямом эфире сможет каждый желающий. Обратиться к телезрителям можно будет и другим способом. 1 мая на один день на «ОТВ-Прим» запустят праздничный СМС-чат – на экране станут выводиться все посланные на определенный номер сообщения.

А еще в преддверии телемарафона на ОТВ-Прим запустили конкурс «Пасхальные краски». Чтобы поучаствовать в нем, нужно сфотографировать по-праздничному разрисованные яйца и отправить снимок на адрес телеканала – kachestvo@otvprim.ru, указав в письме имя, фамилию и контактный телефон. Авторам лучших работ призы в торжественной обстановке 1 мая прямо в телестудии канала. Церемония вручения наград, разумеется, тоже попадет в прямой эфир.

Подготовка к проведению первомайской трансляции на ОТВ-Прим уже началась. Сотрудники телеканала пишут сценарии, распределяют обязанности, продумывают праздничное оформление студии для того, чтобы в нужный момент быть наготове.

– 1 мая – яркий, красивый, массовый и очень патриотичный праздник, – говорит главный редактор «ОТВ-Прим» Евгений Подтергера. – Мы покажем зрителям, как его празднуют в этом году, расскажем, как праздновали раньше, еще в советские времена. Подробно расскажем о том, что происходит сейчас в различных профессиональных отраслях края, сельском хозяйстве, строительстве, ЖКХ, рыбной промышленности. При этом можно будет услышать не только заранее подготовленные истории, например, о ведущих предприятиях края, но и истории от первого лица, которые в прямом эфире расскажут участники шествия.

Посмотреть телетрансляцию праздничных торжеств на 1 мая во Владивостоке зрители смогут 1 мая с 10.45 до 14.00 (в прямом эфире) и с 19.00 до 22.15 (в записи).

Газета «Золотой Рог», Владивосток.