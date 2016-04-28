www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.79 р. 100 JPY: 57.25 р.
EUR: 73.41 р. 10 CNY: 95.78 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Приморцы смогут в прямом эфире поздравить близких с Первомаем

28 Апреля 2016, 14:32 | Приморье

Большой праздничный телемарафон запустят в День весны и труда во Владивостоке. 1 мая в прямом эфире краевого канала «ОТВ-Прим» покажут все самые интересные, яркие и массовые события, сообщает «Приморская газета».

Так, например, посмотреть можно будет главнейшее событие праздника – Первомайскую демонстрацию. В этом году участие в ней примет порядка 30 000 человек. Колоннами они пройдут сначала по Золотому мосту, потом по улице Суханова и до центральной площади Владивостока. Выходить в прямой эфир корреспонденты телеканала будут в течение всего шествия.

Дополнительно бригада телевизионщиков будет работать на крыльце краевой администрации. Там установят свободный микрофон, подойти к которому и сказать слова поздравлений и пожеланий родным и близким в прямом эфире сможет каждый желающий. Обратиться к телезрителям можно будет и другим способом. 1 мая на один день на «ОТВ-Прим» запустят праздничный СМС-чат – на экране станут выводиться все посланные на определенный номер сообщения.

А еще в преддверии телемарафона на ОТВ-Прим запустили конкурс «Пасхальные краски». Чтобы поучаствовать в нем, нужно сфотографировать по-праздничному разрисованные яйца и отправить снимок на адрес телеканала – kachestvo@otvprim.ru, указав в письме имя, фамилию и контактный телефон.  Авторам лучших работ призы в торжественной обстановке 1 мая прямо в телестудии канала. Церемония вручения наград, разумеется, тоже попадет в прямой эфир.

Подготовка к проведению первомайской трансляции на ОТВ-Прим уже началась. Сотрудники телеканала пишут сценарии, распределяют обязанности, продумывают праздничное оформление студии для того, чтобы в нужный момент быть наготове.

– 1 мая – яркий, красивый, массовый и очень патриотичный праздник, – говорит главный редактор «ОТВ-Прим» Евгений Подтергера. – Мы покажем зрителям, как его празднуют в этом году, расскажем, как праздновали раньше, еще в советские времена. Подробно расскажем о том, что происходит сейчас в различных профессиональных отраслях края, сельском хозяйстве, строительстве, ЖКХ, рыбной промышленности. При этом можно будет услышать не только заранее подготовленные истории, например, о ведущих предприятиях края, но и истории от первого лица, которые в прямом эфире расскажут участники шествия.

Посмотреть телетрансляцию праздничных торжеств на 1 мая во Владивостоке зрители смогут 1 мая с 10.45 до 14.00 (в прямом эфире) и с 19.00 до 22.15 (в записи).

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: приморцы  первое мая  телемарафон 



Новости тематики











Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru