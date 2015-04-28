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Наши Приморья провели субботник на Новосильцевской батарее
Журналисты приморских СМИ совместно с представителями администрации Приморья и других ведомств очистили от мусора территорию Новосильцевской батареи на острове Русском во Владивостоке. В акции участвовали и представители Издательской компании «Золотой Рог».
В ходе второго Медиасубботника было собрано более 400 мешков мусора с территории более тысячи квадратных метров. В уборке уникального исторического памятника приняли участие более 200 человек, сообщает РИА PrimaMedia.
Экологическое мероприятие началось 25 апреля в 11:00 с интересной экскурсии, которую провела для журналистов научный сотрудник Федерального агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры Анна МЯЛК. После увлекательного знакомства с историей памятника журналисты приступили к уборке территории.
К участию в экологической акции присоединились не только представители СМИ, но также пресс-секретарь губернатора края Альбина ОХРИМЕНКО, вице-губернатор Приморского края Сергей НЕХАЕВ и сотрудники курируемых им департаментов администрации - информационной политики, туризма, международного сотрудничества, проектов и стратегического развития.
Активное участие в уборке также приняли сотрудники приморского отделения Росприроднадзора, студенты профильных факультетов ДВФУ во главе с руководителем пресс-службы вуза Алексеем МАГАЛЯСОМ.
Посильную помощь участникам Медиасубботника оказали и многочисленные туристы, добровольно вызвавшиеся помочь в уборке исторического памятника.
По предварительной информации, в ходе акции было собрано более 400 больших полиэтиленовых мешков мусора, а охват очищенной территории превысил тысячу квадратных метров.
Газета «Золотой Рог», Владивосток. Фото РИА PrimaMedia.
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