Наши Приморья провели субботник на Новосильцевской батарее

Журналисты приморских СМИ совместно с представителями администрации Приморья и других ведомств очистили от мусора территорию Новосильцевской батареи на острове Русском во Владивостоке. В акции участвовали и представители Издательской компании «Золотой Рог».

В ходе второго Медиасубботника было собрано более 400 мешков мусора с территории более тысячи квадратных метров. В уборке уникального исторического памятника приняли участие более 200 человек, сообщает РИА PrimaMedia.

Экологическое мероприятие началось 25 апреля в 11:00 с интересной экскурсии, которую провела для журналистов научный сотрудник Федерального агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры Анна МЯЛК. После увлекательного знакомства с историей памятника журналисты приступили к уборке территории.

К участию в экологической акции присоединились не только представители СМИ, но также пресс-секретарь губернатора края Альбина ОХРИМЕНКО, вице-губернатор Приморского края Сергей НЕХАЕВ и сотрудники курируемых им департаментов администрации - информационной политики, туризма, международного сотрудничества, проектов и стратегического развития.

Активное участие в уборке также приняли сотрудники приморского отделения Росприроднадзора, студенты профильных факультетов ДВФУ во главе с руководителем пресс-службы вуза Алексеем МАГАЛЯСОМ.

Посильную помощь участникам Медиасубботника оказали и многочисленные туристы, добровольно вызвавшиеся помочь в уборке исторического памятника.

По предварительной информации, в ходе акции было собрано более 400 больших полиэтиленовых мешков мусора, а охват очищенной территории превысил тысячу квадратных метров.

Газета «Золотой Рог», Владивосток. Фото РИА PrimaMedia.