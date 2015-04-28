Во Владивостоке перекроют автомобильное движение на Золотом мосту

У каждого жителя Приморского края есть возможность принять участие в первомайской демонстрации, которая вот уже в третий раз пройдет по Золотому мосту.

Более 20 тысяч человек в составе колонн с транспарантами, флагами, воздушными шарами, цветами пройдутся по Золотому мосту со стороны мыса Чуркин до центральной площади Владивостока. Всех пришедших на праздник ждет концертная программа на площади Борцов Революции.

C 6:00 утра 1 мая до 03:00 ночи 2 мая будет ограничено движение автотранспорта по Золотому мосту: он станет пешеходным.

Формирование колонн Первомайской демонстрации начнется в 9:00 от первого пилона моста через бухту Золотой Рог.

В 10:30 на центральной площади Владивостока начнут работать интерактивные площадки: «Раскрась Первомай», «Первомайская кузница мастеров», «Первомай объединяет», «Первомай к рекордам зовет», «Первомай вдохновляет».

Движение демонстрации на Золотом мосту начнется в 11:00.

12:45-14:30 - концертная программа на площади Борцов Революции Владивостока «Первомай объединяет».

На площадках также будут работать экскурсоводы – они проведут настоящую экскурсию по выставочным зонам.

Прямая трансляция праздничного шествия пройдет в прямом эфире телеканала «Общественное телевидение Приморья».

Приморцы, пришедшие на праздник 1 мая, смогут найти себя на снимках известных фотографов региона.

Десятки фотоснимков, посвященных Первомайскому шествию, будут в реальном времени публиковаться и обновляться на официальном сайте администрации Приморского края в альбоме «Найди себя!».

А управление транспорта администрации города Владивостока сообщает об изменении схем движения большинства маршрутов городских пассажирских автобусов в период проведения мероприятий, посвященных Празднику весны и труда.

Так, 1 мая 2015 г. с 7 часов утра до 15 часов автобусы, осуществляющие перевозки пассажиров от площади Баляева и площади Луговой в сторону центра Владивостока, в районе стадиона «Авангард» будут сворачивать с улицы Светланской направо на улицу Капитана Шефнера и далее следовать по улице Пушкинской до ее пересечения с улицей Всеволода Сибирцева. Далее автобусы будут спускаться на улицу Светланскую и по ней возвращаться на площадь Луговую, мыс Чуркина, а также на Вторую Речку через Баляева и Выселковую.

На этот же период маршруты, двигающиеся со стороны Второй Речки через центр Владивостока и на Эгершельд, будут доезжать только до остановки «Площадь Семеновская». Затем они будут возвращаться через улицу Семеновскую и Океанский проспект в сторону Первой и Второй Речки.

В то же время автобус № 59 будет осуществлять перевозки пассажиров по маршруту «Маяк - ЖД вокзал» с разворотом в обратную сторону через улицы Первую Морскую и Бестужева.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.