www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.97 р. 100 JPY: 58.95 р.
EUR: 76.99 р. 10 CNY: 96.86 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Во Владивостоке перекроют автомобильное движение на Золотом мосту

28 Апреля 2015, 17:10 | Приморье

У каждого жителя Приморского края есть возможность принять участие в первомайской демонстрации, которая вот уже в третий раз пройдет по Золотому мосту.

Более 20 тысяч человек в составе колонн с транспарантами, флагами, воздушными шарами, цветами пройдутся по Золотому мосту со стороны мыса Чуркин до центральной площади Владивостока. Всех пришедших на праздник ждет концертная программа на площади Борцов Революции.

C 6:00 утра 1 мая до 03:00 ночи 2 мая будет ограничено движение автотранспорта по Золотому мосту: он станет пешеходным.

Формирование колонн Первомайской демонстрации начнется в 9:00 от первого пилона моста через бухту Золотой Рог.

В 10:30 на центральной площади Владивостока начнут работать интерактивные площадки: «Раскрась Первомай», «Первомайская кузница мастеров», «Первомай объединяет», «Первомай к рекордам зовет», «Первомай вдохновляет».

Движение демонстрации на Золотом мосту начнется в 11:00.

12:45-14:30 - концертная программа на площади Борцов Революции Владивостока «Первомай объединяет».

На площадках также будут работать экскурсоводы – они проведут настоящую экскурсию по выставочным зонам.

Прямая трансляция праздничного шествия пройдет в прямом эфире телеканала «Общественное телевидение Приморья».

Приморцы, пришедшие на праздник 1 мая, смогут найти себя на снимках известных фотографов региона.

Десятки фотоснимков, посвященных Первомайскому шествию, будут в реальном времени публиковаться и обновляться на официальном сайте администрации Приморского края  в альбоме «Найди себя!».

А управление транспорта администрации города Владивостока сообщает об изменении схем движения большинства маршрутов городских пассажирских автобусов в период проведения мероприятий, посвященных Празднику весны и труда.

Так, 1 мая 2015 г. с 7 часов утра до 15 часов автобусы, осуществляющие перевозки пассажиров от площади Баляева и площади Луговой в сторону центра Владивостока, в районе стадиона «Авангард» будут сворачивать с улицы Светланской направо на улицу Капитана Шефнера и далее следовать по улице Пушкинской до ее пересечения с улицей Всеволода Сибирцева. Далее автобусы будут спускаться на улицу Светланскую и по ней возвращаться на площадь Луговую, мыс Чуркина, а также на Вторую Речку через Баляева и Выселковую.

На этот же период маршруты, двигающиеся со стороны Второй Речки через центр Владивостока и на Эгершельд, будут доезжать только до остановки «Площадь Семеновская». Затем они будут возвращаться через улицу Семеновскую и Океанский проспект в сторону Первой и Второй Речки.

В то же время автобус № 59 будет осуществлять перевозки пассажиров по маршруту «Маяк - ЖД вокзал» с разворотом в обратную сторону через улицы Первую Морскую и Бестужева.

Евгений СИДОРОВ.  Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

Автор:
Теги: мос  первомай  Золотой Рог 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Евгений12:18, 29.04.2015#

    Очередной дибилизм от властей!!!!

  • Псевдоним12:47, 29.04.2015#

    Мне, например, нужно будет 1 мая на работу утром попасть с первой речки на эгершельд. . . Получается нужно будет доехать до Семёновской, там пройти пешком до жд вокзала и пересесть на 2й автобус? Точно дибилизм! По времени намного дольше и дороже в 2 раза!

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru