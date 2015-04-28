В Приморье за три месяца к уголовной ответственности привлечено почти 2000 граждан

На вопросы «Золотого Рога» отвечает начальник Следственного управления УМВД России по Приморскому краю Илья Шамратов

В последние годы в Приморье сокращается количество преступлений, связанных с квартирными и карманными кражами и угонами автотранспорта, но растет число выявленных преступлений коррупционной направленности, мошенничества с бюджетными средствами и банковскими картами, преступлений, совершенных организованными группами. Более 80% всех зарегистрированных в крае преступлений расследуется следователями органов внутренних дел.

О работе Следственного управления УМВД России по Приморскому краю, делах, переданных недавно в суд, и влиянии на преступность технического прогресса газете «Золотой Рог» рассказал начальник управления Илья ШАМРАТОВ.

- Илья Михайлович, насколько сегодняшняя экономическая ситуация в стране влияет на состояние преступности?

- Конечно, если вспомнить социальные науки и криминологию, ухудшение благосостояния населения всегда приводит к увеличению числа правонарушений и преступлений, но я бы не сказал, что на сегодняшний день мы видим резкое увеличение регистрации преступлений. Более того, наоборот, уже второй год идет снижение регистрации, и по итогам первого квартала 2015 года тенденция не изменилась: на территории края органами УМВД зарегистрировано преступлений на 7,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, в том числе тяжких и особо тяжких. Меньше стало квартирных краж, фактов хищения автомототранспорта, карманных краж. Но есть рост тех преступлений, которые инициативно выявляются сотрудниками органов внутренних дел, это незаконный оборот наркотиков, оружия, коррупционные преступления, преступления, связанные с ЖКХ, расхищением бюджетных средств.

На улицах стало спокойнее

- С чем вы связываете эти перемены?

- Во-первых, это, конечно же, результат активизации работы органов внутренних дел по пресечению правонарушений и преступлений в сотрудничестве с другими правоохранительными органами. Сегодня в общественных местах, на улицах совершается гораздо меньше преступлений, чем несколькими годами ранее, по сравнению с прошлым годом снижение составляет 9%. В то же время идет увеличение количества лиц, привлеченных к уголовной ответственности, значит, лица, фактически имеющие умысел на совершение преступлений и совершившие их, изолируются из общества. Мы ведем направленную борьбу с тяжкими и особо тяжкими преступлениями, в том числе совершенными в составе организованных преступных групп, так называемыми резонансными.

В 2015 году наши следователи расследовали 77 эпизодов преступной деятельности организованных групп, уголовные дела в отношении 63 обвиняемых направлены в суд. Здесь и бандитизм, и многоэпизодные уголовные дела с особо квалифицированными составами преступления.

Например, недавно в суд было передано дело в отношении лидера такой группы, организовавшего в 2014 году серию краж автомашин с целью возврата владельцам за денежное вознаграждение. Доказана причастность обвиняемого к совершению 15 эпизодов. Некоторое время назад по раскрытию автоугонов мы занимали одно из последних мест по России - понятно, что Приморье является одним из самых автомобилизированных регионов страны, а значит, и угонов здесь совершается больше. Но по результатам работы в 2014 году мы вышли на средний показатель по России и раскрываем 30-35% преступлений, связанных с хищением автомототранспорта. Эти результаты связаны с активизацией работы всех правоохранительных органов на данном направлении, изъятием из общества тех преступных элементов, которые специализировались на данных преступлениях.

В феврале направили в суд уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в вовлечении жительниц Приморского края в занятие проституцией. В период с 2007 по 2013 годы вместе с тремя соучастниками обвиняемый заставлял заниматься проституцией от 20 до 40 девушек. В случае отказа жестоко их избивали. Процесс по этому делу продолжается, но есть уверенность, что виновные понесут реальное наказание. В целом же следователи краевых подразделений УМВД за три месяца текущего года направили в суд более 1700 уголовных дел, привлечено к уголовной ответственности почти 2000 граждан, преступивших закон.

Лес рубят…

- Есть ли в их числе преступления экономического характера, связанные, например, с переделом бизнеса?

- Криминальный передел бизнеса… Мы эту историю практически пережили. Передел сфер влияния, рейдерские захваты, смещение руководства компаний, в том числе с помощью физического давления, подделки документов - все это, конечно, происходило, но некоторое время назад. Сегодня таких открытых фактов преступного передела бизнеса нет, хотя утверждать, что это перевернутая страница истории, наверное, рано. Преступления такого характера, как правило, совершаются организованной преступной группой, потерпевшие не всегда стремятся раскрывать информацию, поэтому зачастую они носят латентный характер, а если и выявляются, то их расследование и документирование - работа крайне сложная.

Впрочем, не менее сложны в расследовании и другие преступления из экономической сферы, скажем, связанные с незаконной заготовкой древесины. И здесь мы добились некоторых результатов. Во-первых, идет снижение регистрации подобных преступлений, потому что мы активно начали работать совместно со всеми правоохранительными органами, соответствующими департаментами администрации Приморского края. В 2014 году было направлено в суд более 30 дел, связанных с незаконными рубками леса в составе организованных преступных групп, более 130 человек привлекли к уголовной ответственности.

В текущем году в суд передано 10 уголовных дел, причем в деятельности некоторых преступных групп, участвовавших в незаконной заготовке древесины, участвовали и иностранные граждане. Недавно мы окончили расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере в составе организованной группы». Установлено, что житель Лесозаводска вовлек в противоправную деятельность пятерых приморцев. Лидер группы обеспечил соучастников автотранспортом, топливом, провизией, средствами связи, предоставил помещение для проживания, организовал незаконные рубки деревьев породы ясень и дуб на территории Михайловского района. Ущерб, причиненный лесному фонду, оценивается в 26 млн рублей. За подобное преступление обвиняемым может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет и выплаты крупного денежного штрафа.

«Не знал» - не аргумент

- Экологи бьют тревогу по поводу хищнического истребления в крае редких животных. Какую работу в этом направлении ведут следственные органы?

- Мы разделяем эту тревогу и активно боремся с нарушителями законодательства в сфере охраны редких животных. Каждый гражданин должен понимать, что незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных, водных биологических ресурсов, и в том числе - видов, занесенных в Красную книгу, - уголовно наказуемое преступление. «Не знал» - в данном случае не сработает, даже если человек лишь купил шкуру краснокнижного животного или зашел на территорию заказника с оружием.

Положительных результатов нам удалось добиться благодаря сотрудничеству с оперативной таможней и китайскими коллегами, ведь не секрет, что дериваты животных чаще всего пытаются вывезти за рубеж. Закрывается рынок сбыта - падает интерес к промыслу. И все-таки уголовные дела в связи с незаконной охотой у нас далеко не исключение. Например, в 2014 году в рефрижераторных контейнерах на территории Находки были обнаружены части диких животных.

В ходе расследования установлено, что в результате браконьерской охоты погибли 6 особей амурского тигра, 4 белоплечих орлана, по одной особи черного грифа, амурского лесного кота, изюбра, 7 особей пятнистого оленя, 24 гималайских и 12 бурых медведей. Дериваты животных, относящихся к особой категории учета и занесенных в Красную книгу, предназначались для реализации. Ущерб превысил 9 миллионов рублей. Находкинские следователи установили причастность организованной группы лиц к незаконной охоте. Сегодня это уголовное дело рассматривается в суде.

Подобное дело слушается сейчас и в Уссурийске - в отношении двоих граждан, занимавшихся сбытом дериватов редких и исчезающих видов фауны. Санкция статьи за подобные виды преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет и выплату крупного денежного штрафа. Но мы понимаем, что эти животные бесценны и никакими деньгами их утрату не компенсируешь.

И здесь технический прогресс

- Илья Михайлович, вы работаете в следствии более 20 лет. Как за эти годы изменился характер преступности?

- Сегодня появились такие виды мошенничества, которые мы и представить раньше не могли. Например, много преступлений мошеннического характера связано с перечислением денежных средств с помощью компьютерных технологий, с использованием банковских пластиковых карт. Преступники осваивают новые сферы нашей жизни, проникают в банковские и иные компьютерные системы, появились способы хищения средств из банкоматов с помощью так называемых считывающих устройств.

Кстати говоря, недавно с этим столкнулись жители Владивостока: несанкционированное считывающее устройство было установлено мошенниками на банкомате в одном из торговых центров города. Расследование этого дела в настоящий момент продолжается, и надеюсь, что мошенники будут найдены. Все это свидетельствует о том, что преступность постоянно ищет новые способы незаконного обогащения, специализируется в том числе и на современных компьютерных технологиях, вот почему и нам нужно постоянно учиться и всегда быть на пару шагов впереди преступника.

Современные технические достижения способствуют снижению преступности в других сферах. Думаю, никого не стоит убеждать в эффективности системы «Безопасный город»: благодаря комплексу видеокамер на улицах и дорогах Владивостока становится спокойнее. Технологии в сфере безопасности с домофонами, видеокамерами, сигнализациями и пультовой охраной способствуют снижению краж в жилом секторе.

Преступления коррупционного характера также являются фактом сегодняшнего времени. В 2014 году 16 таких дел направлено в суд.

Всегда признательны за помощь

- А с гражданами в ходе расследования производится сотрудничество, они готовы сегодня помогать следствию, не считают это, как некоторое время назад, чем-то зазорным?

- Я бы сказал, что мы ощущаем серьезную перемену в обществе. Такое впечатление, что на пике присоединения Крыма к России мы обрели уважение к себе и своей стране. Люди не стесняются своего патриотизма, им важно, чтобы наше государство стало сильнее, чтобы здесь торжествовала справедливость, поэтому они не проходят мимо, если становятся случайными свидетелями правонарушений. У нас много фактов, когда злоумышленника с момента совершения преступления (например, грабежа на улице) до приезда наших сотрудников задерживают простые граждане, оказавшиеся в данный момент рядом.

Один из последних подобных примеров­ - неравнодушие жителей Владивостока во время поиска сбежавшего из полицейской машины подследственного, который убил конвоира и завладел табельным оружием. Его поиск велся в течение трех дней, и все это время многие граждане звонили в дежурную службу с информацией о предполагаемом месте нахождения сбежавшего.

Надо также особо отметить то понимание, с которым приморцы отнеслись к факту досмотра автобусов, грузовых автомобилей и частных автомашин и всем неудобствам, с этим связанным. География поиска включала Надеждинский район, Артем и Уссурийск, за несколько дней сотрудники полиции проверили больше 4 тысяч человек и 2 тысяч автомобилей. В итоге именно благодаря помощи граждан беглец был обнаружен в жилом доме в районе улицы Сахалинской. И мы очень благодарны приморцам за эту поддержку, за высокое правовое сознание и бдительность.

- Расскажите, пожалуйста, о вашем подразделении.

- Расследование уголовных дел в Приморье ведут около тысячи сотрудников следственных подразделений УМВД России по Приморскому краю, около 80% этого коллектива составляют женщины. Умелое взаимодействие с оперативными службами уголовного розыска, управления экономической безопасности, экспертными подразделениями, профессионализм и большое неравнодушие к своему делу позволили в 2014 году окончить расследование более 7500 уголовных дел. В результате этой работы 7612 человек, преступивших закон, привлечено к уголовной ответственности.

Сегодня к кадрам предъявляются очень высокие требования: и по образованию (только высшее юридическое), и по здоровью. Можно сказать, что наши специалисты постоянно учатся - на курсах повышения квалификации, всевозможных семинарах - этого требует регулярно меняющееся законодательство.

Накануне годовщины образования нашей службы был проведен смотр-конкурс профессионального мастерства среди следователей «Лучший в профессии». Следователи состязались в специальной, технико-криминалистической, медицинской, огневой и физической подготовке, продемонстрировали свой профессионализм при осмотре места происшествия. Лучшей стала старший следователь межмуниципального отдела МВД России «Спасский», майор юстиции Кристина ИВАШКО, второе место заняла майор юстиции Оксана ПОПОВА - следователь из ЗАТО Фокино. Третье место - у следователя отдела МВД России по городу Партизанск, капитана юстиции Федора АНОХОВА. Всем победителям вручили памятные подарки.

- Какие задачи ставите сегодня перед своим подразделением?

- Во-первых, повышать профессиональный уровень и качество расследования, потому что не исключены еще случаи, когда виновное лицо освобождается из-под стражи не потому, что человек не совершил преступление, а потому, что мы не смогли это аргументировать и собранные доказательства были признаны судом недопустимыми. И чтобы каждый следователь ставил себя иногда на место потерпевшего, задумываясь о качестве помощи, которую мы оказываем людям. Для меня полиция - это та же скорая помощь, только в иной, социальной, сфере, а не карательный орган. И она создана прежде всего для того, чтобы помогать честным, порядочным гражданам России.

Ирина БАРАННИК. Газета «Золотой Рог», Владивосток.