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"Универсальный мобильный помощник" помогает незрячим Приморья
В Приморском крае завершилась реализация проекта «Универсальный мобильный помощник», в рамках которого инвалиды по зрению научились пользоваться смартфонами и освоили программы, облегчающие жизнь незрячих. Обучающие тренинги по использованию современных гаджетов прошли в Дальнегорске, Арсеньеве, Владивостоке и поселке Кавалерово. Безлимитный мобильный интернет предоставила компания «МегаФон».
«Универсальный мобильный помощник» - проект, который реализуется Нижегородским областным центром реабилитации инвалидов по зрению «Камерата» в партнерстве с «МегаФоном» и некоммерческими организациями инвалидов. В конце прошлого года проект стартовал в Приморье.
Основная цель инициативы - помочь слепым и слабовидящим научиться использовать все возможности смартфона, с тем, чтобы он стал полноценным помощником для человека с нарушенным зрением. За три месяца сотрудники Приморской краевой библиотеки для слепых Светлана Латышевская и Сергей Касьмин провели более 30 мастер-классов, групповых и индивидуальных занятий для инвалидов по зрению Приморья.
«Смартфон может и должен стать настоящим мобильным помощником для незрячих и слабовидящих, - считает Сергей. - Даже стандартные программы могут значительно повысить качество жизни таких людей, только нужно, чтобы кто-то им помог разобраться с «начинкой» своего смартфона. А ведь существуют еще и специализированные приложения - программы по сопровождению незрячих, навигации, определению номинала денежных банкнот и многие другие, с которыми почти не знакомы люди, для которых они и были разработаны».
Прошедшие обучение в рамках проекта приморцы - люди всех возрастов, студенты и пенсионеры, работающие и временно безработные. Наиболее востребованными для изучения стали сервисы видеопомощи и голосовых ассистентов, специализированные приложения для распознавания предметов, текста, цвета, денежных купюр.
Кстати, среди приложений, позволяющих распознавать банкноты, существует приложение, запущенное в конце прошлого года компаний «МегаФон» совместно с некоммерческой лабораторией «Сенсор-Тех». В основе решения лежат технологии искусственного интеллекта. Разработка приложения обошлась 3 млн. руб., но для пользователей оно бесплатно. По отзывам учащихся, оно выигрывает перед аналогичными сервисами, что неудивительно: в приложении «МегаФона» есть функции, которые делают его уникальным продуктом. Например, оно не только сообщает номинал банкноты голосом, но и вибрирует - по-разному для купюр различного достоинства. Такой вибрационный режим может быть использован не только слепыми, но и слепоглухими пользователями. В отличие от некоторых других, это приложение может распознать «новые» 200 руб. и 2 тыс. руб. Кроме того, определитель может распознать сразу несколько купюр, на которые наведена камера, и сообщить их сумму. Эта функция, которой нет в аналогичных продуктах, позволяет распознавать банкноты в несколько раз быстрее.
Также приморцам, прошедшим обучение в рамках «Универсального мобильного помощника», было важно научиться устанавливать и удалять приложения, пользоваться диктофоном, калькулятором, календарем, общаться с помощью мессенджеров, в социальных сетях или голосовых чатах. Наиболее «продвинутые» изучали тонкости покупок и платежей онлайн и возможности специализированной программы EYE-D.
«Благодаря «Универсальному мобильному помощнику» мы поняли, что можем идти в ногу со временем, и пользоваться смартфоном, как зрячие люди, -- говорит слушатель Жанна из п. Кавалерово. - Терпеливо, грамотно, доступно нам рассказывали о функциях гаджета и учили работе с ним. Очень полезными оказались знания о том, как обновлять систему и оптимизировать ее под свои нужды, о специальных возможностях гаджета. А онлайн библиотека для инвалидов по зрению «Логос» стала для меня настоящей находкой! Теперь, как и раньше, до потери зрения, я много читаю – как развлекательной литературы, так и различных пособий».
«EYE-D теперь - одна из наиболее часто используемых мной программ, - продолжает Игорь из Дальнегорска. – Прочитать плоскопечатный текст, узнать, что вокруг меня, где я нахожусь – с ней я стал чувствовать себя гораздо увереннее. Приложение Сбербанка – тоже важное открытие. Раньше все за меня делала жена. Сейчас все сам – переводы, платежи стали для меня доступны. И еще много чего успели изучить и разобрать того, что необходимо и по работе, и просто в жизни. Как долго я бы осваивал все это самостоятельно, не знаю, поэтому я очень благодарен «Универсальному мобильному помощнику».
По словам сотрудников Приморской краевой библиотеки для слепых, занятия по изучению мобильной техники инвалидами по зрению очень востребованы, причем востребованность остается даже после проведения уроков и мастер-классов.
«Мы остаемся на связи с нашими учениками и продолжаем помогать им в изучении возможностей мобильной техники, -- говорит Сергей Касьмин, --- Это раньше в арсенале слабовидящих были лишь трости и простейшие приборы, сегодня нам в помощь – огромный цифровой мир. И благодаря ему жизнь инвалидов по зрению должна стать более комфортной и насыщенной. Качественная связь от оператора, современные разработки и новейшие реабилитационные технологии – необходимые составляющие доступной среды для людей с ограничениями по зрению».
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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