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Во Владивостоке попытались найти рецепт спокойной жизни в "век тревожности"
Ведь люди до сих пор не имеют четкого представления о тех психических расстройствах, с которыми им приходится сталкиваться
Встреча, посвященная обсуждению книги известного американского журналиста Скота Стоссела «Век тревожности», прошла во Владивостоке в молодежной библиотеке «БУК». Ведущим и лектором стал приморский исследователь, постоянный гость библиотеки Андрей Литвинов.
Большинство гостей этой молодежной площадки на этот раз были взрослые, преимущественно – врачи и психологи.
В свое время книга Скота Стоссела во многих странах, в том числе и в России вызвала большой общественный резонанс и быстро стала бестселлером, поскольку посвящена проблемам тех людей, про которых говорят «нервы стали ни к чёрту!». У одних ладони потеют на свидании с девушкой, другие панически боятся самолетов. У каждого – свои фобии. Скотт Стоссел в своей медицинской карточке создал своей «реестр» тревог, включая панические атаки.
- Хронический стресс - отличительная черта нашей эпохи, а тревожность стала явлением современности, - отметил в своем выступлении Андрей Литвинов. - Американский журналист в книге утверждает, что, по статистике, стресс - самое распространённое из официально классифицированных психических заболеваний в США. По данным Национального института психического здоровья, около 40 миллионов американцев (каждый седьмой) страдает каким-либо видом тревожного расстройства.
Сам же автор книги, Скот Стоссел, журналист и главный редактор журнала «The Atlantic», более 30 лет болеет этими же расстройствами. В автобиографичной книге он представил компиляцию обо всём, что только науке известно о тревожности.
На встрече в молодежной библиотеке Андрей Литвинов попытался понятным языком рассказать о самых важных ошибках и достижениях биохимии, нейробиологии и психофармакологии.
Большая часть лекции была отведена именно фармакологии. Слушателям стало известно, как поначалу активно использовали барбитураты, которые вызывали привыкание и были причиной многочисленных смертельных исходов. В качестве медикаментов также использовали милтаун (консервант для плесени), хлорпромазин (средство борьбы с тошнотой и морской болезнью).
Несмотря на то, что понятие о нейромидиаторе (веществе, передающем нервные импульсы между клетками) в 20 веке еще вовсе не сформировалось, рост продаж этих веществ набирал обороты.
Что изменилось с тех пор? Ведь люди до сих пор не имеют четкого представления о тех психических расстройствах, с которыми им приходится сталкиваться. Известно лишь то, что согласно спектральной теории тревожности, тяжесть психического заболевания определяется интенсивностью, лежащей в его основе: умеренная тревожность вела к психоневрозу, тяжелая тревожность - к шизофрении. А на сегодняшний день таблеток множество, и далеко не секрет, что фармакология имеет огромную прибыль, таким образом выкачивая деньги с больных людей.
Как людям бороться с этим расстройством? Откуда и почему возникла «тревожность»? Этот вопрос, пожалуй, остается открытым, ведь даже сам автор книги «Век тревожности» так и не справился со своим расстройством, испробовав на себе все виды терапий, таблеток, начиная от тех самых первых депрессантов и антипсихотиков.
После лекции Андрей Литвинов предложил дискуссию по теме, но никто из присутствующих не нашёл более рационального способа борьбы с тревожностью, чем обратиться к грамотному специалисту. Который, скорее всего, опять же пропишет вам медикаменты. Быть может, в этом и кроется та самая «Загадка тревожности».
Диана ОНАСЕНКО.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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