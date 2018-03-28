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Приморский край скорбит вместе с Кемерово и всей страной
Президент России Владимир Путин подписал Указ об объявлении 28 марта днем траура
Президент России Владимир Путин подписал Указ об объявлении 28 марта днем траура в связи с гибелью людей в результате пожара в Кемеровской области. В этот день государственный флаг и флаг Приморского края останутся приспущены, будут отменены спектакли и концерты, развлекательные передачи на телевидении.
По распоряжению главы государства в день траура на всей территории страны будут приспущены государственные флаги Российской Федерации, а учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи.
Кроме того, Правительству Российской Федерации совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации поручено принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим.
Отметим, во вторник, 27 марта, в Приморье был объявлен региональный день траура по погибшим при пожаре в Кемерово. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора края Андрей Тарасенко.
Все официальные мероприятия в этот день, в которых приняли участие руководитель региона и его заместители, начинались с минуты молчания.
Чтобы почтить память погибших, жители края организовали несколько стихийных мемориалов, где можно возложить цветы и игрушки по всему Приморью, как в крупных городах, так и в небольших поселках. Один из них – у стелы «Владивосток – город воинской славы» – сюда люди приходят как поодиночке, так и семьями, целыми общественными объединениями. Приморский край скорбит вместе со всей Россией.
Соболезнования врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко в связи с трагедией в Кемерово
«Страшная трагедия произошла в Кемерово – при пожаре в торговом центре погибли десятки людей, в том числе дети. Это большая беда, невосполнимая потеря и для родных и близких, и для каждого из нас.
Выражаю глубокие соболезнования и искренне сопереживаю всем, кого затронула эта трагедия.
Приморский край скорбит вместе с жителями Кемерово и всей страной. Светлая память ушедшим».
Глава краевой столицы Виталий Веркеенко ранее объявил трехдневный траур по погибшим в результате трагедии, произошедшей в Кемерово.
«Большая беда случилась в Кемерово. Наш город тоже помнит страшную трагедию 2006 года. Мы обязаны не допустить повторения таких ситуаций, необходимо принять все возможные превентивные меры. К сожалению, мы никогда не задумываемся о том, как покинуть здание в случае пожара. Необходимо провести внеплановые тренировки эвакуации в случае пожара, проверить эвакуационные планы и выходы, отработать слаженность действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, по итогам проверок разработать комплекс мер, в том числе обучающих», - подчеркнул глава Владивостока.
Отметим, накануне Виталий Веркеенко поручил провести внеплановую проверку дошкольных учебных учреждений и общеобразовательных школ Владивостока на предмет соблюдения требований противопожарной безопасности, а также проверить соблюдение требований пожарной безопасности арендаторами муниципального имущества.
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