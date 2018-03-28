Приморский край скорбит вместе с Кемерово и всей страной

Президент России Владимир Путин подписал Указ об объявлении 28 марта днем траура

Президент России Владимир Путин подписал Указ об объявлении 28 марта днем траура в связи с гибелью людей в результате пожара в Кемеровской области. В этот день государственный флаг и флаг Приморского края останутся приспущены, будут отменены спектакли и концерты, развлекательные передачи на телевидении.

По распоряжению главы государства в день траура на всей территории страны будут приспущены государственные флаги Российской Федерации, а учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи.

Кроме того, Правительству Российской Федерации совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации поручено принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим.

Отметим, во вторник, 27 марта, в Приморье был объявлен региональный день траура по погибшим при пожаре в Кемерово. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора края Андрей Тарасенко.

Все официальные мероприятия в этот день, в которых приняли участие руководитель региона и его заместители, начинались с минуты молчания.

Чтобы почтить память погибших, жители края организовали несколько стихийных мемориалов, где можно возложить цветы и игрушки по всему Приморью, как в крупных городах, так и в небольших поселках. Один из них – у стелы «Владивосток – город воинской славы» – сюда люди приходят как поодиночке, так и семьями, целыми общественными объединениями. Приморский край скорбит вместе со всей Россией.

Соболезнования врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко в связи с трагедией в Кемерово

«Страшная трагедия произошла в Кемерово – при пожаре в торговом центре погибли десятки людей, в том числе дети. Это большая беда, невосполнимая потеря и для родных и близких, и для каждого из нас.

Выражаю глубокие соболезнования и искренне сопереживаю всем, кого затронула эта трагедия.

Приморский край скорбит вместе с жителями Кемерово и всей страной. Светлая память ушедшим».

Глава краевой столицы Виталий Веркеенко ранее объявил трехдневный траур по погибшим в результате трагедии, произошедшей в Кемерово.

«Большая беда случилась в Кемерово. Наш город тоже помнит страшную трагедию 2006 года. Мы обязаны не допустить повторения таких ситуаций, необходимо принять все возможные превентивные меры. К сожалению, мы никогда не задумываемся о том, как покинуть здание в случае пожара. Необходимо провести внеплановые тренировки эвакуации в случае пожара, проверить эвакуационные планы и выходы, отработать слаженность действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, по итогам проверок разработать комплекс мер, в том числе обучающих», - подчеркнул глава Владивостока.

Отметим, накануне Виталий Веркеенко поручил провести внеплановую проверку дошкольных учебных учреждений и общеобразовательных школ Владивостока на предмет соблюдения требований противопожарной безопасности, а также проверить соблюдение требований пожарной безопасности арендаторами муниципального имущества.