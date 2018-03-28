Под страхом вымирания

Демографическая катастрофа, на грани которой едва не оказалась Россия в последние годы, заставила - таки законодателей «подарить» стране Единый закон о поддержке многодетных семей

Снижение рождаемости в России в минувшем году на 10,9% стало одной из причин того, что идея Единого закона о поддержке многодетных семей вышла на законодательный уровень - 25 января в ходе VI Рождественских парламентских встреч спикер Совета Федерации Валентина МАТВИЕНКО дала распоряжение коллегам подготовить соответствующий законопроект, чтобы уже на весенней сессии рассмотреть его. А полностью доработать и принять новый закон предполагается до конца этого года.

Таким образом, было поддержано предложение Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА о закреплении статуса многодетных семей в едином для страны законе. При создании нового закона предполагается учесть пожелания многодетных граждан и их общественных организаций. В чем эти пожелания могут выразиться - об этом с Деловой газетой «Золотой Рог» поделилась мнением Председатель общественной организации «Многодетные родители Приморья» Ирина МЕДВЕДЕВА:

- Ирина Петровна, первое, что приходит в голову, неужели раньше острой необходимости в таком законе не было?

- Впервые этот вопрос серьезно прозвучал в Москве на Всероссийском форуме многодетных семей России осенью 2012 года. К нему было проанализировано имеющееся законодательство регионов по поддержке многодетных семей, и тогда же был сделан вывод, что у нас сегодня каждый регион самостоятельно подходит к статусу многодетной семьи - сколько должно быть в ней детей, и до какого их возраста семья считается многодетной. Меры поддержки этих семей по стране напоминают большое лоскутное одеяло - каждый регион определил их в меру своих финансовых, экономических и этнических особенностей.

Ничего страшного в этом разнообразии нет, потому что принятый в 1992 году 431-й указ Президента РФ отдал эти вопросы на усмотрение регионам. Но, с другой стороны, все мы живем в одной большой стране, и социальная защита граждан должна быть равномерной.

Если мы берем меры поддержки многодетных семей центральных регионов, Москвы и Санкт-Петербурга, то они сейчас в разы отличаются от мер поддержки многодетных семей, которые есть, например, в нашем регионе. По анализу, сделанному Госдумой, Приморье оказалось на 68 месте.

- А в чем это место проявилось - в количестве денег на это, в разнообразии пакета льгот?

- Во всем. И в деньгах, и в мерах поддержки. Например, ельцинским еще указом регламентируется, что регион может выбрать такую меру поддержки, как компенсация лекарственных препаратов детям до 6 лет. У нас установили фиксированную сумму этой компенсации. Она не индексировалась уже около 5 лет и составляет 1060 рублей в год. А в Краснодарском крае таким же детям из многодетных семей лекарства предоставляются бесплатно. То есть, мера в указе одна и та же, но каждый регион понимает ее по-своему и делает ее такой, как считает ему нужно. Понятно, что бесплатно или компенсационно - это большая разница.

- Наверное, она существенна и в том, что в одном регионе люди активнее пользуются удобной льготой, чем в другом неудобной?

- Естественно, есть такая зависимость. Чтобы льготами пользовались активно, они должны быть значимыми и весомыми для семьи. А 212 рублей на целый год, которые у нас выдают как компенсацию за посещение ребенком из многодетной семьи музеев, парков культуры и выставок, никакой роли для бюджета семьи не играют. Один билет в Театр оперы и балета стоит дороже.

Под эту меру поддержки у нас фактически не попадают многие семьи, которые живут там, где нет учреждений культуры, и чтобы воспользоваться этой мерой поддержки, у них должно появиться желание - приехать раз в год во Владивосток, купить билеты, потом сдать их для отчета и получить эти положенные им 212 рублей.

- Даже во Владивостоке нет смысла заморачиваться, чтобы воспользоваться этим скромно-щедрым благом.

- Поэтому на сегодня из практически 19 000 многодетных семей в Приморье выплату компенсаций на походы в театры и музеи получает всего 24 семьи. Это смешно.

- То есть, желательно, чтобы закон как-то подправил подобные нелепости?

- Мы, как общественная организация, много раз поднимали вопросы единого закона, определения на федеральном уровне статуса многодетной семьи и другие. На мой взгляд, федеральный центр по этому закону должен взять на себя основной финансовый аспект, чтобы определенные меры поддержки компенсировать из общего бюджета, как у нас сегодня происходит с выплатой ЕДВ на первого ребенка. А регион, отдавая часть забот по закону федералам, сможет предлагать свои меры поддержки многодетным семьям, отличные от федеральных.

Сейчас этого нет.

Мы чувствуем серьезный разрыв с Москвой, прекрасно понимая, что там значительно шире круг поддержки многодетных семей. Даже определение статуса многодетной семьи там другое. У них семья считается многодетной до исполнения младшему ребенку 16 лет, а у нас - до исполнения старшему из трех последних 23 лет при условии, что он обучается в вузе. Сегодня даже у живущих от Москвы через дорогу - в Долгопрудном - и то льготы в два раза меньше, чем у жителей столицы. Это, конечно, неправильно.

Кроме единого статуса многодетной семьи должен быть, пожалуй, и единый набор социальной поддержки, распространяемый на всей территории страны и финансируемый Федерацией.

В феврале прошлого года я была на съезде национальной родительской ассоциации, на котором присутствовали и члены Совета Федерации, и представители организаций многодетных семей. И там снова поднимался этот вопрос: «Нельзя, чтобы по мерам поддержки в регионах были такие существенные разрывы». И тогда нам в принципе пообещали, что будут приняты меры.

Возможно данные обещания, начавшееся в стране десятилетие детства и появившаяся национальная стратегия в интересах детей подтолкнули законодателей к тому, что в единой стране должен быть сформирован единый подход к многодетной семье.

По данным департамента труда и социального развития Приморского края, на учете в его территориальных отделах к 1 января 2018 года состояло 14 715 многодетных семей с общим количеством детей 46 817. Соответственно 18 063 ребёнка проживали в 5 604 семей с доходами ниже прожиточного минимума. Лишь 1 856, или треть из этих малообеспеченных, за год воспользовались льготой по компенсации части расходов на коммунальные услуги, на что было выделено около 10,6 млн рублей. Всего 130 семей получили возмещение затрат на лекарства на общую сумму около 159 тыс. рублей, а 78 семей - возмещение расходов на проезд школьников в общественном транспорте на общую сумму около 124 тыс. рублей. На упомянутое возмещение расходов на билеты в зрелищные учреждения было потрачено менее 10,3 тыс. рублей.

- Есть трудность еще в том, что ради этих небольших денег людям приходится подтверждать низкий уровень доходов, тратить на это уйму времени, которую надежней потратить на подработку, чем на выхаживание выплат.

- Конечно. Надо собрать документы, предоставить чеки, отчетность за покупку тех же лекарств и билетов. На наше предложение по объединению выплат нам отвечали, что, если его принять, то тогда расходы бюджета резко возрастут, потому что за 2 500 рублей на ребенка придут все - это будет уже значимая и доступная мера поддержки.

Чтобы принять новый закон, сегодня надо бы собрать мнения всех общественных организаций от регионов - какие, на их взгляд, меры поддержки действительно нужны. Если мы сейчас сделаем федеральный закон, просто переписав в него меры, принятые в 1992 году, то столкнемся с тем, что эти меры, принятые для всей страны, окажутся незначительны и не востребованы.

- Сроки уже определены - на весенней сессии должен быть предложен проект, а до конца года Закон должен быть принят.

- При этом к людям еще никто не обращается - подавать предложения. Нет опросов общественного мнения. И если у людей есть мнения, то пока непонятно - куда их представить?

- То есть наши предложения в Центр пойдут?

- Мы, как организация, планируем это сделать.

- В развитие федерального Закона о поддержке многодетных семей, наверное, будет приниматься и наш региональный закон?

- Может быть. Это зависит от того, что будет вложено в федеральный закон. Если действительно сделают так, что появится один определенный для всей страны статус многодетной семьи, то однозначно все субъекты РФ будут переделывать под него свои законы. И, если какие-то виды поддержки выделят как федеральные, но при этом не ограничат субъекты в выборе дополнительных мер, то это будет один разговор, а если будет прописан определенный набор мер поддержки, и отсылки на усмотрение регионов не будет, то - другой разговор. Пока все это - гадания на кофейной гуще.

- Важно насколько новый закон будет исполнимым и эффективным? Ведь сегодня многое не работает…

- Главное будет зависеть от того, насколько закон подкрепят финансовой поддержкой. Если Центр возьмет на себя часть затрат, как это сделали с региональным капиталом, ЕДВэром на первого ребенка, тогда он заработает. Если же что-то пропишем, но за этим не будет финансового подкрепления, и все пойдет на откуп субъектам РФ, то очень сложно сказать, когда и как он заработает.

Все зависит от денег. Например, мы уже пять лет на нашем уровне, через закс и Администрацию края пробиваем решение по выплате многодетным семьям пособия на подготовку ученика к учебному году. Она сегодня есть в 68 регионах страны, в том числе у всех наших дальневосточных соседей. Эти выплаты - разные по суммам (ред. По разным регионам от 1 500 до 14 700 рублей) и по адресности, за что выплата производится. Но они там есть, а у нас отсутствуют. Нам говорят, что в нашем бюджете средств на это нет. Но на самом деле необходимые для такой выплаты деньги - не такие уж и большие.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Что, на ваш взгляд, в едином для страны наборе поддержки, должно быть обязательно?

- Сегодня об этом сложно говорить. Если на примере Приморского края, то сейчас наиболее значимыми и востребованными мерами поддержки у нас являются именно федеральные - выплата по уходу за третьим ребенком, региональный материнский капитал - это частично финансируется Москвой.

А нашим краевым законом о поддержке многодетных семей, имеющих низкий уровень дохода, принятым в 2006 году, предусмотрены всего 4 меры. Это компенсация 30% за услуги ЖКХ, компенсационная выплата на лекарства детям до 6 лет - 1 060 рублей в год, компенсационная выплата за проезд в общественном транспорте учащихся общеобразовательных школ на те же 1 060 рублей на ребенка и 212 рублей - «музейная» выплата. Если доход многодетной семьи выше прожиточного уровня хотя бы на рубль, то она не получает и этих выплат, которые сами по себе мизерны и морально устарели. Мы уже не раз предлагали сделать просто, объединив эти выплаты - по 2 500 рублей на каждого ребенка из малоимущих семей, чтобы все они могли пользоваться этими льготами.

Виктор КУДИНОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.