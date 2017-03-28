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Бизнес-Гороскоп: Рыбам стоит приготовить плавники для рывка
Гороскоп на неделю с 28 марта по 3 апреля
ОВЕН. Возможно, ваше финансовое положение несколько улучшится. Вам могут вернуть старые долги, о которых вы уже забыли. Во вторник лучше не назначать важных деловых встреч: они могут казаться очень заманчивыми, но результат, вероятно, огорчит вас. В четверг стоит ждать новые денежные поступления.
ТЕЛЕЦ. На работе положение далеко не идеальное. Без трудностей и интриг не обойдется. Однако вы сможете преодолеть все препятствия, если будете четко видеть свою финансовую цель и идти к ней. Помните, что молчание бывает золотым, не ведите пустых разговоров.
БЛИЗНЕЦЫ. Постарайтесь преодолеть нерешительность и неуверенность, вас ждет немало интересных деловых предложений. Ваши идеи и работоспособность принесут солидную прибыль. Начальство отметит ваше рвение. Если вы сами - начальство, то пришла пора заплатить премию подчиненным.
РАК. Финансовое положение в эти дни стабильно. Это даст возможность посвятить время покупкам и приобретениям. В среду удачно пройдут деловые встречи и переговоры. В пятницу вам поступит весьма выгодное предложение.
ЛЕВ. Оформление важных бумаг лучше запланировать на первую половину недели, и ваши усилия увенчаются успехом. Могут возникнуть финансовые трудности, не усугубляйте их лишними тратами и походами по магазинам, так как есть вероятность, что покупки разочаруют вас.
ДЕВА. Финансовое положение не вызывает опасений. Во вторник желательно не рассказывать окружающим о своих планах. В воскресенье вероятно поступление денежных средств, которое упрочит ваше материальное положение. Но распорядиться ими нужно разумно.
ВЕСЫ. На этой неделе возникнет множество возможностей заработать и потратить заработанное. В понедельник будьте осторожны, берегите свой кошелек от чужих рук и глаз. В воскресенье вам могут отдать старые долги. Сами же пока не берите кредиты.
СКОРПИОН. В среду и пятницу появится шанс хорошо заработать. Финансовое положение значительно улучшится, и ваш кошелек начнет наполняться буквально на глазах. Это располагает к путешествиям и походам по магазинам. Наконец-то вы сможете купить подарок своим близким, да и себе.
СТРЕЛЕЦ. Никаких задержек с оплатой труда не предвидится. Вы получите не только зарплату, но и премию. Однако постарайтесь не совершать опрометчивых поступков, особенно в финансовом плане. И разумно тратить имеющиеся в наличии деньги, не слишком надеясь на новые доходы. К деловым предложениям стоит отнестись реалистично: добейтесь четких фактов и определенности.
КОЗЕРОГ. В финансах ожидается некоторое затишье, что, впрочем, не сильно омрачит ваше настроение, и не умерит желания выбрасывать деньги на ветер. Во вторник и субботу не носите при себе крупных сумм, в эти дни наиболее вероятна их бесполезная трата или потеря.
ВОДОЛЕЙ. Финансовое положение начинает стабилизироваться, но до четверга вам придется вести себя максимально экономно и бережливо. В пятницу удачными будут сделки. Также этот день хорошо подходит для заключения договоров. В выходные работать не стоит, лучше хорошо отдохнуть.
РЫБЫ. Во вторник соберитесь с силами и не упустите прекрасного шанса стабилизировать ваше финансовое положение, один рывок - и вы у цели. Есть вероятность получить премию или прибавку к зарплате. В субботу будьте осторожнее с заманчивыми предложениями, связанными с новыми источниками дохода. Работу сейчас лучше не менять.
Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.
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