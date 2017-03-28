Реки останутся в берегах

Прогнозы Приморгидромета и МЧС по части весеннего половодья не вызывают особой тревоги

В администрации Приморья предполагают, что в этом году половодье может доставить какие-либо неприятности 15 из 37 муниципалитетов края. В том числе городам Дальнереченску, Лесозаводску, Уссурийску и Спасску-Дальнему, и районам – Анучинскому, Дальнереченскому, Кировскому, Красноармейскому, Черниговскому, Октябрьскому, Партизанскому, Пожарскому, Спасскому, Чугуевскому и Яковлевскому. Но рекордных подъемов воды в реках не ожидается.

К борьбе со стихией в крае в любой момент готовы подключиться 11 тыс. человек и свыше 2,3 тыс. единиц специальной техники. Для проведения противопаводковых мероприятий в бюджете Приморья зарезервировано около 28 млн рублей. Для беспрепятственного пропуска воды в муниципалитетах ведется очистка русел рек и восстанавливаются защитные сооружения, пострадавшие от сентябрьского паводка, вызванного тайфуном «Лайонрок». Все мероприятия отвечают требованиям государственной программы «Охрана окружающей среды Приморского края на 2013-2020 годы».

Тепло и не критично

Начальник ФГБУ «Приморское УГМС» Борис КУБАЙ отмечает, что в этом году в январе - марте средняя температура была выше нормы. Положительная аномалия достигла 4-6 градусов. Это достаточно много. В отдельные дни превышались абсолютные максимумы за всю историю наблюдений. Приморский край в этом не одинок: на севере Якутии эта аномалия достигает 14 градусов, по Сибири – 8-10 и по Центральной России – тоже до 4-6 градусов. Эта ситуация накладывает отпечаток и на погоду, ожидаемую на апрель, май, июнь и т.д.

«Мы предполагаем, что такая тенденция пока сохранится, - говорит главный метеоролог края. - В апреле средняя температура будет выше обычной до 2-4 градусов, в мае-июне – на 1-1,5 градуса. И выровняется эта аномалия ориентировочно в июле. По снегопадам минувшей зимой картина по краю была очень пестрой. Где-то выпала двойная-тройная норма, но в немногих районах, а в основном – меньше месячной нормы. Основные осадки в виде снега выпали в ноябре. В январе-феврале – меньше обычного. Дефицит осадков будет сохраняться в апреле - июне. Но в июле с вероятностью 65-70% их количество может достигнуть двух и более месячных норм. Что касается весеннего половодья, то, чем раньше начинает таять лед, тем мягче будут последствия весеннего половодья. Мы считаем, что реки в основном останутся в своих берегах, если только на майские праздники, в пик весеннего половодья, не пройдет приличный дождь. Тогда половодье и дождевой паводок, накладываясь друг на друга, могут выйти водой на пойму».

Ведущий гидролог ФГБУ «Приморский УГМС» Евгений ТРОЦЕНКО сообщил, что процесс вскрытия рек западных и центральных районов края начнется в последней пятидневке марта.

В первой декаде апреля вскрытие пройдет по бассейну реки Уссури и завершится к 10 апреля. При вскрытии рек центральных и западных районов ожидаются кратковременные маломощные заторы льда с дополнительным подъемом уровня воды до 1,5 метров. Максимальные уровни воды весеннего половодья в этом году ожидаются выше многолетних средних значений до 1 метра и будут несколько ниже прошлогодних.

Прохождение максимальных уровней в весеннее половодье ожидается во второй половине апреля – начале мая. При их прохождении ожидается незначительный выход из берегов рек, расположенных в Кировском, Чугуевском, Яковлевском, Черниговском, Дальнереченском районах и Спасске-Дальнем.

«Выходы воды на пойму – это не наводнение, не затопление. Мы не ожидаем превышения на реках критических отметок», - пояснил Борис Кубай.

Есть основания полагать, что мосты весенним половодьем не снесет. Силами МЧС на реках уже начаты взрывные работы, чтобы минимизировать заторы, и если эти мероприятия будут эффективны, то риски обнулятся.

Более того, поскольку дождей будет меньше, чем обычно, то уже сейчас идет нарастание пожарной опасности. Надо быть готовыми к тому, что трава высыхает, и нужно быть предельно осторожными.

- А по тем районам, где осадков было в 2-3 раза больше?

Борис Кубай:

- Я бы не сказал, что это не опасно. Там мы ожидаем подъем уровня воды, благодаря высокой водности рек, с которой они вошли в зиму, и снегозапасам, которые есть. Но эти подъемы не будут подтапливать поселки – где-то дороги, где-то сельхозугодья, но для жителей они опасности представлять не будут. При одном условии: не дай бог один приличный дождь между 1 и 10 мая! Готовность к половодью и паводкам в Приморье должна быть всегда.

- Насколько могут пострадать сельхозугодья?

- Подтопить может только то, что будет прилегать к поймам рек. Но это у нас наблюдается практически каждый год, и сельхозпроизводители хорошо знают и понимают, что им ожидать.

- Не обострится ли ситуация с подъемом уровня озера Ханка?

- «Лайонрок» затмил Ханку, но ее проблема не исчезла. Сейчас озеро еще во льду. Изменение уровня воды в Ханке зависит от динамики осадков. Чем больше их в Дальневосточном регионе, в Приморье и Северо-Восточном Китае выпадает, тем выше уровень озера. Если наш прогноз оправдается и, по крайней мере, до июля будет дефицит осадков, тенденция понижения уровня Ханки может продолжиться. Но этот вопрос должен оставаться под особым контролем.





Ведущий гидролог ФГБУ «Приморский УГМС» Евгений Троценко: «Максимальные уровни воды в этом году будут несколько ниже прошлогодних».

Евгений Троценко:

- Дрейф льда на Ханке начнется в конце первой декады апреля, озеро очистится от него к концу второй декады. Сейчас оно находится в сплошном ледоставе. Уровень воды за зимний период упал на 10 см и составляет 414 см.

- А можно ли сказать, что метеорологический и гидрологический контроль в крае сегодня не испытывает проблем?

Борис Кубай:

- Наши метеостанции тоже пострадали от тайфуна «Лайонрок». По 19 пунктам наблюдения есть различные проблемы. Мы их заактировали и направили в Москву. Нам сказали: «Держитесь!» Сегодня на реках края действуют наши 64 автоматизированных комплекса наблюдения. Информация востребована органами власти только от 27-ми. По районам края, где прогнозы и предупреждения о наводнениях очень актуальны, регионального заказа нет.

Для того, чтобы защитить большинство населенных пунктов в паводкоопасных районах, необходимо минимум 115 автоматизированных комплексов. Но, чтобы довести их до такой цифры, должна быть какая-то заинтересованность. А чем больше таких комплексов мы будем эксплуатировать, тем хуже для нас: больше требуется денег на запчасти, командировки и т.д. На эксплуатацию этих комплексов деньги не выделяются, потому что инвестиционная программа по их внедрению была разовой – на оборудование. Считается, что с его помощью мы должны сами зарабатывать средства на его эксплуатацию. А основным и единственным заказчиком в крае на работу этих комплексов наблюдения является власть.

- Что в преддверии весеннего паводка особенно актуально?

- Каждую весну задача органов власти всех уровней – где есть реки, освободить их русла от грязи, мусора, корчей, деревьев от предыдущего наводнения и т.д. То есть дать возможность воде свободно уходить.

Спасатели убирают преграды

Заместитель начальника по защите, мониторингу и предупреждению чрезвычайных ситуаций Главного управления МЧС России по Приморскому краю Станислав ПАРФЕНОВ оценивает весеннюю предпаводковую ситуацию этого года как стабильную и спокойную.

- Как правило, весенний паводок у нас в Приморье не доставляет таких неприятных сюрпризов, как осень. Взять тот же прошлогодний тайфун «Лайонрок». По данным метеорологов, по территории края есть места, где этой зимой снега выпало больше средних значений за предыдущие годы, есть – где меньше. Лед на реках тоже образовался где тоньше обычного, а где – толще. Но в целом – ожидается, что все пройдет в пределах среднего паводка. И, как в прошлом году весной было без проблем, так и в этом году их быть не должно.

- То есть неожиданностей не будет?

- Как правило, долгосрочные прогнозы оправдываются примерно 50 х50. Но мы тесно взаимодействуем с Приморскгидрометом, раз в три дня встречаемся с его руководителем, и ситуация находится под контролем.

- Чем собираетесь встретить большую воду?

- Сейчас, с приходом устойчивых плюсовых температур воздуха ночью, в южной части Приморья – Хасанский район, Партизанский, Находка – начинается вскрытие рек. Затем паводок затронет центральные районы и завершится во второй половине апреля в северной части края – Тернейском, Пожарском, Красноармейском районах. Совместно с Государственным казённым учреждением Приморского края по пожарной безопасности, делам гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций была сформирована оперативная группа подрывников, которая в соответствии с планом последовательно отработает на 11 затороопасных участках рек в пяти муниципальных образованиях. Сейчас они работают в Яковлевском районе. Осуществляют подрыв льда на 200 метров вверх и вниз от мостов, которым паводок опасен. Это делается с соблюдением необходимых мер безопасности, с привлечением сотрудников МВД, Природоохранной прокуратуры и других структур, привлекающихся к противопаводковым мероприятиям.

- Достаточно ли сегодня сил, которые могут быть мобилизованы на борьбу с паводком, если ситуация все-таки выйдет за рамки стандартной?

- В феврале в администрации края под председательством вице-губернатора Евгения ВИШНЯКОВА заранее состоялось собрание, на котором Краевой комиссией по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ) муниципальным образованиям края было предписано до 17 марта провести предупредительные работы и в установленном порядке представить акты готовности к половодью. Их готовность должны были подтвердить выездные проверки членов оперативного штаба краевой комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ). Последствия легче предупредить, чем ликвидировать.

Сегодня готовность нашей территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) Приморского края на хорошем уровне. Оперативный штаб, в котором работают представители муниципальных, краевых и федеральных организаций, готов действовать по обстоятельствам.

При администрациях муниципальных образований будут работать аналогичные штабы.

На верхнем фото: Начальник ФГБУ «Приморское УГМС» Борис Кубай поясняет, что изменение уровня воды в озере Ханка зависит от динамики осадков.

Виктор КУДИНОВ.