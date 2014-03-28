Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
В Приморье фотоловушки на "Земле леопарда" дали первый "улов"
28 Марта 2014, 15:01 | Приморье
В Приморском крае фотоловушки установлены на 90% ареала обитания дальневосточного леопарда
Установка 100 новых фотоловушек для дальневосточных леопардов и амурских тигров началась на территории ФГБУ «Земля леопарда» всего около недели назад, однако уже сейчас можно говорить о первых результатах.
Всего через сутки после монтажа двух камер Всемирного фонда дикой природы (WWF) России в одной из точек в бассейне реки Левая Нарва перед ними во всей красе предстал взрослый леопард. Он оказался знаком специалистам по прежним «фотосессиям» на «Земле леопарда».
Как сообщил Владимир Арамилев, научный сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН, руководитель общественной организации «Институт устойчивого природопользования», занимающийся мониторингом леопарда с помощью фотокапканов, впервые этот зверь попал в объектив камеры в 2012 году в заповеднике «Кедровая падь». «Это достаточно крупный самец, судя по размерам и массе, ему около 4-6 лет. В 2013 году он тоже снимался, но в этом году замечен впервые», - рассказал Владимир Арамилев.
По его словам, случается, что леопарды не проходят рядом с фотоловушка минеделями, однако в этот раз «улов» был получен почти сразу, так как камеры были установлены на часто посещаемой пятнистыми кошками тропе. «Он шел по своим делам, но почувствовал, что здесь кто-то был, понюхал дерево, у которого стоял рюкзак, и в итоге фотоловушки смогли хорошо зафиксировать леопарда с двух сторон, что важно для идентификации», - отметил специалист.
Кроме того, в то же утро 21 марта на южной площадке фотомониторинга «в прицел» новой фотокамеры попал еще один дальневосточный леопард. Он тоже оказался знаком специалистам по снимкам ловушек в 2013 году. Это относительно молодой самец, который пришел рано утром к излюбленному месту встреч леопардов. «Речь идет о скале, к которой эти звери приходят, чтобы обменяться информацией. Леопарды оставляют здесь свои запаховые метки, чтобы сообщить, что они тут живут», - пояснил Владимир Арамилев.
Специалисты рассчитывают, что в этом году еще не раз получат фотоснимки леопардов с этих знаковых для них мест. Непрерывное фотонаблюдение будет продолжаться на южной и северной площадках нацпарка, а также в охранной зоне этой ООПТ 2 месяца. Анализ этой информации поможет получить достоверные данные о состоянии популяции дальневосточного леопарда и амурского тигра на модельных площадках.
Напомним, что благодаря совместной работе ФГБУ «Земля леопарда», ТИГ ДВО РАН, WWF России, Института устойчивого природопользования, а также Общества сохранения диких животных в РФ (WCS), в этом году фотоловушки установлены примерно на 90% ареала дальневосточного леопарда.
За несколько лет фотомониторинг зарекомендовал себя как один из самых надежных методов при оценке численности пятнистых кошек. К тому же он стал особенно актуален в последние годы, когда толщина снежного покрова не позволяла провести традиционный зимний учет животных по следам.
Фото: WWF России/ISUNR/ФГБУ «Земля леопарда».
Автор:
Теги: земля леопарда нацпарк wwf
Новости тематики
- В Приморье тигра ставят на фотоучет
- В Приморье в нацпарке "Бикин" пересчитали тигров
- Еще три находкинские семьи готовятся к переезду по программе переселения аварийного жилья "Терминал Астафьева"
- Шамору смешали кое с чем
- Регион разовьют дотла
- Год дальневосточного аиста набирает обороты в бассейне Амура
- В Приморье национальный парк заблокировала экономическая полиция
- Приморье готовится встретить День кедра
- Памела Андерсон получила радостные вести из Приморья
- Федеральную благотворительную экологическую акцию "оБЕРЕГАй" провели в Хабаровске
Новости раздела
- Арбитражным судам Приморского края доверяют, уголовным – нет
- Рукотворная красота создана в Кавалерово
- Тайны Приморья раскрываются летом
- Система видеонаблюдения "Ростелекома" обеспечила 100% онлайн-трансляцию в период проведения ЕГЭ-2018
- Во Владивостоке владельцам 101 квартиры придется ликвидировать перепланировки
- Tele2 провела "День открытых людей" во Владивостоке
- Диван - оружие пролетариата
- Владивостоку предложили Китеж-град
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Тайфунная Мекка
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Турдом какой-то
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Техосмотр обрастет штрафами и "уголовкой"
- Завещанному не верить
- В Хабаровском крае началась подготовка к III Дальневосточному форуму предпринимателей
- 15 тысяч новых рабочих мест планируется создать на Чукотке
- Крупнейший логистический комплекс развернется на 15 гектарах ТОР "Хабаровск"
Loading...