Переименованным поселкам Приморья вернут их прежние названия

Жители нескольких населенных пунктов Приморья хотели бы вернуть старое название своим селам и поселкам. Депутаты Законодательного Собрания пошли им навстречу и решили разработать порядок, которым нужно руководствоваться при переименовании, сообщили ZRPRESS.RU в пресс-службе ЗС ПК.

Краевой парламент на очередном заседании 27 марта одобрил создание рабочей группы, которая займется разработкой законопроекта, устанавливающего порядок выявления мнения населения в случае присвоения наименований вновь образованным административно-территориальным единицам, населенным пунктам и их переименовании.

Напомним, что в Приморье в 2012 году были изменены названия 40 сельских поселений. После этого в Законодательное Собрание стали поступать обращения, выражающие неудовлетворение в связи с изменением наименований некоторых населенных пунктов. Так, жители поселка Подъяпольское Шкотовского района обратились в краевой парламент с письмом, в котором выражали несогласие с изменением наименования "поселок Подъяпольский" на "поселок Подъяпольское" и требовали вернуть прежнее название. В январе 2013 года поступило письмо из администрации Пограничного района о несогласии с изменением наименования "село Садовое" на "село Садовый".

Правом переименовывать населенные пункты наделено Правительство России. При этом население и органы местного самоуправления Приморского края могут выступить с инициативой по переименованию своих сел и поселков. Теперь это можно сделать только с учетом мнения населения, выявленного в порядке, определенном краевым законом, разработкой которого займется рабочая группа. Планируется, что в нее войдут пять человек: представители Законодательного Собрания, Совета муниципальных образований, Администрации края, прокуратуры и управления Минюста РФ по Приморскому краю.

ZRPRESS.RU, Владивосток.