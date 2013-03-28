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Переименованным поселкам Приморья вернут их прежние названия

28 Марта 2013, 13:24 | Приморье

Жители нескольких населенных пунктов Приморья хотели бы вернуть старое название своим селам и поселкам. Депутаты Законодательного Собрания пошли им навстречу и решили разработать порядок, которым нужно руководствоваться при переименовании, сообщили ZRPRESS.RU в пресс-службе ЗС ПК.

Краевой парламент на очередном заседании 27 марта одобрил создание рабочей группы, которая займется разработкой законопроекта, устанавливающего порядок выявления мнения населения в случае присвоения наименований вновь образованным административно-территориальным единицам, населенным пунктам и их переименовании.

Напомним, что в Приморье в 2012 году были изменены названия 40 сельских поселений. После этого в Законодательное Собрание стали поступать обращения, выражающие неудовлетворение в связи с изменением наименований некоторых населенных пунктов. Так, жители поселка Подъяпольское Шкотовского района обратились в краевой парламент с письмом, в котором выражали несогласие с изменением наименования "поселок Подъяпольский" на "поселок Подъяпольское" и требовали вернуть прежнее название. В январе 2013 года поступило письмо из администрации Пограничного района о несогласии с изменением наименования "село Садовое" на "село Садовый".

Правом переименовывать населенные пункты наделено Правительство России. При этом население и органы местного самоуправления Приморского края могут выступить с инициативой по переименованию своих сел и поселков. Теперь это можно сделать только с учетом мнения населения, выявленного в порядке, определенном краевым законом, разработкой которого займется рабочая группа. Планируется, что в нее войдут пять человек: представители Законодательного Собрания, Совета муниципальных образований, Администрации края, прокуратуры и управления Минюста РФ по Приморскому краю.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба ЗС ПК
Теги: закон  названия  ЗС ПК  населенные пункты 



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Комментарии

  • Псевдоним17:18, 28.03.2013#

    Бабло прячут. . . и концы.

  • Псевдоним17:42, 28.03.2013#

    а давайте Россию переименуем в Гондурас!!!! :)

  • Руслан 197217:50, 28.03.2013#

    Я за!

  • Лай Хан Зу19:43, 28.03.2013#

    И я тоже

  • 1234519:37, 28.03.2013#

    За проведённые в 2012 году никак не обоснованные разумностью и необходимостью переименования надо тех, кто их инициировал и провел, пересадить к едрене фене. Вообще пора принять закон: за абсурдизацию жизни - в дурдом навечно.

  • Псевдоним18:01, 03.07.2013#

    А нахрена меняли то названия в 2012 году? Обратное переименование за счет тех кто в 2012 году менял названия!

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