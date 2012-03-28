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В Арсеньеве поставят заслон лесным пожарам

28 Марта 2012, 19:32 | Приморье

ПРИМОРЬЕ, 28 марта, ZRPRESS. В Арсеньеве создан оперативный штаб по борьбе с лесными пожарами. Усиление мер пожарной безопасности связано с обострением пожарной обстановки в Приморье в весенний период.

Структура штаба утверждена комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Арсеньевского городского округа. В его состав вошли представители администрации городского округа, противопожарной службы, управления по делам ГОЧС, межмуниципального отдела МВД России «Арсеньевский», филиала Приморского лесохозяйственного объединения, ООО «Витязь».

Среди противопожарных мероприятий, утвержденных комиссией, намечено провести очистку территорий, прилегающих к жилым домам, производственным зданиям и прочим помещениям, от мусора, сухой травы и других горючих материалов. При уборке территории не допускается сжигания мусора. Кроме того, предусмотрен целый ряд мероприятий по обеспечению надлежащих мер пожарной безопасности в жилых домах, в организациях жилищно-коммунального хозяйства. Среди них – очистка от посторонних и горючих предметов чердаков, подвалов, помещений электрощитовых, мест общего пользования. Необходимо также организовать работу по опашке объектов, находящихся в непосредственной близости от лесных массивов. В этой зоне предстоит полностью убрать пожароопасный подлесок, валежник и другие лесные горючие материалы.

Жителям города рекомендовано в случае возникновения лесного пожара немедленно уведомлять об этом оперативного дежурного управления по делам ГОЧС администрации городского округа и, по возможности, принять меры по тушению пожара до прибытия пожарной команды. Управлению образования предлагается провести занятия со школьниками о роли лесов на планете и рассказать о вреде, наносимом лесными пожарами животному и растительному миру.

Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».

Автор: Татьяна Курочкина
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