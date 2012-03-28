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В Арсеньеве обсудили, как помочь бывшим заключенным
ПРИМОРЬЕ, 28 марта, ZRPRESS. Координация работы по профилактике правонарушений, борьбе с алкоголизмом, наркоманией, помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы – эти и другие вопросы рассматривались на межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, укреплению законности и правопорядка Арсеньевского городского округа.
Заместитель начальника полиции МО МВД России Арсеньевский Александр АНИСИМОВ остановился на проблеме реабилитации бывших осужденных. Александр Григорьевич отметил, что здесь необходим комплексный подход: полиция осуществляет в большей степени контролирующую, надзорную функцию, а общественные, религиозные организации оказали бы значительную помощь, принимая участие в судьбе людей такой категории. На сегодняшний день в Арсеньеве есть лишь одна организация, которая предоставляет жилье и работу бывшим осужденным.
Особое внимание уделяется несовершеннолетним, вернувшимся из спецучреждений. Так, в 2011 году в Арсеньев вернулись 6 несовершеннолетних – из учебно-воспитательных учреждений для детей и подростков с девиантным поведением и воспитательной колонии. По возвращении они прошли медицинские осмотры. Сейчас все подростки проживают в семьях, работают или учатся.
Еще одна важная тема обсуждалась в ходе заседания – организация медицинских осмотров лиц, вернувшихся из мест заключения. Как отметила главный врач Арсеньевской городской больницы Людмила АПЛЮШКИНА, медицинские работники хотели бы получать информацию о лицах, которые возвращаются в город из мест лишения свободы. Ведь не секрет, что среди них есть страдающие туберкулезом и другими заболеваниями, представляющими опасность для окружающих. К тому же таким лицам зачастую необходима консультация нарколога. Помощь здесь могли бы оказать участковые – порекомендовать обратиться в наркологический кабинет и пройти обследование, в том числе и анонимное.
Профилактика правонарушений среди школьников – важная составляющая часть работы образовательных учреждений города. Как отметила начальник управления образования Наталья ПУХА, в школах проходят традиционные недели профилактики, при участии специалистов наркоконтроля идут уроки антинаркотической направленности, дискуссии с просмотром фильмов. Совместно со специалистами системы профилактики города организуются психологические тренинги для ребят, семинары, различные акции. Налажена работа с проблемными семьями. Члены комиссии, обсуждая важные для многих арсеньевских семей темы, высказали ряд предложений: от развития партнерских отношений с общественными и религиозными организациями в сфере решения проблем, связанных с детским и семейным неблагополучием, до идей по организации досуга жителей города разных возрастов.
Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».
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