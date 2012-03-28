В Приморье выявлено 11 мертвых поселков

Населенные пункты, в которых население фактически не проживало, были выявлены в крае в ходе Всероссийской переписи 2010 года, сообщил Приморскстат.

Если по данным переписи 2002 года таких сел было четыре, то последняя перепись показала уже 11 обезлюдевших сел. Велик этот показатель и в целом по России: количество опустевших населенных пунктов составило 19,4 тысячи и по сравнению с прошлой переписью увеличилось на 48%. В Приморье этот процесс происходит быстрее в виду больших расстояний между селами. Сегодня почти половина сельских жителей Приморского края (46,5%) проживает в сельских поселениях с населением в 3000 человек и более.

«Золотой Рог».