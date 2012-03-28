Для жителей Врангеля нашли воду

В поселке Врангель снято действующее более двух месяцев режимное ограничение водоснабжения.

Как сообщили в департаменте по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам, благодаря открытию пяти новых скважин сегодня в микрорайон подается около 6 тысяч кубометров воды в сутки. Этого достаточно, чтобы обеспечить водой всех жителей поселка и социальные объекты.

«Золотой Рог».