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Для жителей Врангеля нашли воду
28 Марта 2012, 16:22 | Приморье
В поселке Врангель снято действующее более двух месяцев режимное ограничение водоснабжения.
Как сообщили в департаменте по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам, благодаря открытию пяти новых скважин сегодня в микрорайон подается около 6 тысяч кубометров воды в сутки. Этого достаточно, чтобы обеспечить водой всех жителей поселка и социальные объекты.
«Золотой Рог».
Автор: По материалам информагентств
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