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Владивостокское художественное училище

28 Марта 2012, 15:34 | Приморье
Краевое государственное образовательное автономное учреждение среднего профессионального образования

Владивостокское художественное училище /техникум/

В краевое государственное образовательное автономное учреждение среднего профессионального образования «Владивостокское художественное училище» принимаются лица, имеющие среднее (полное) общее образование или основное общее образование и необходимую подготовку по специальным дисциплинам.

Вступительные экзамены проводятся по специальным дисциплинам, гуманитарным дисциплинам по результатам ГИА и ЕГЭ, собеседованию. Перед допуском абитуриентов к экзаменам на все специальности проводится просмотр домашних работ.

Начало занятий 1 сентября. Абитуриенты, сдавшие вступительные экзамены и не набравшие проходной суммы баллов, имеют право на поступление в училище на договорной основе.

Владивостокское художественное училище имеет 3 отделения по специальностям:

Живопись,

срок обучения - 3 г. 10 мес.

Квалификация - художник-живописец, преподаватель;

Специализация - станковая живопись.

Дизайн (по отраслям)

(в области культуры и искусства) срок обучения - 3г. 10 мес

Квалификация -дизайнер.

Специализация - дизайн.

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы,

срок обучения - 3 г. 10 мес

Квалификация - художник-мастер.

Допуск к экзаменам и приём документов проводится по домашним работам: по рисунку 5-6 работ, по живописи 5-6 работ, по композиции 5-6 работ. Вечернее отделение: на 3-х отделениях принимаются без ограничения по возрасту.

Для допуска к вступительным экзаменам абитуриенты должны представить в приемную комиссию училища следующие документы: заявление на имя директора (на специальном бланке), документ об образовании в подлиннике, медицинскую справку, справку с места жительства, паспорт и военный билет предъявляются лично, четыре фотографии 3x4 см. Другие документы предоставляются поступающим, если он претендует на установленные законодательством льготы.

Прием документов осуществляется с 01 июня по 01 июля, при условии предварительного просмотра работ поступающего, которые остаются в приемной комиссии до окончания экзаменов.

Вступительные экзамены с 01 июля по 15 июля, с 10 августа по 20 августа. Поступающие проходят вступительные испытания по: рисунку, живописи, композиции. Лица, успешно прошедшие вступительные испытания по искусству, допускаются к собеседованию.

Места в общежитии училища ограничены, решаются в индивидуальном порядке.

Адрес училища: 690091, г. Владивосток, ул. Светланская, 65а, остановка транспорта «Лазо»,

телефон 226-11-62, e-mail: vladartcollege@mail.ru

Лицензия РО № 015506 от 26.04.2011г.; свидетельство о государственной аккредитации ОП № 018372 от 26.04.2011г.

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