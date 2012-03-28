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Колледж технологии и сервиса, г. Владивосток

28 Марта 2012, 13:04 | Приморье
Краевое государственное образовательное автономное учреждение среднего профессионального образования

«Колледж технологии и сервиса» г. Владивосток

(создан на базе Профессионального лицея № 43)

объявляет набор учащихся на новый учебный год.

Юноши и девушки! Владивостоку как стремительно развивающемуся центру международного сотрудничества России на Дальнем Востоке нужны квалифицированные кадры для общественного питания, торговли и сферы услуг.

На базе 11 классов

Технология продукции общественного питания - 2г. 10 мес. (квалификация: техник-технолог).

Коммерция (по отраслям) - 1г. 10 мес. (квалификация: менеджер по продажам).

Операционная деятельность в логистике - 1г. 10 мес. (квалификация: операционный логистик).

Парикмахерское искусство - 1г.10 мес. (квалификация: технолог)

Примечание: Для юношей и девушек, получивших профильные рабочие профессии в ПТУ, обучение на 1 год меньше. (На базе 11 классов).

На базе 9 классов

Повар-кондитер.

Парикмахер.

На базе 11 классов

Продавец, контролёр-кассир.

Повар, кондитер.

Парикмахер.

Контролёр сберегательного банка.

Примечание: Обучение по всем рабочим профессиям - 10 мес.

Условия приема: Общие для учреждений среднего профессионального образования.

Преимущества: 1. Обучение и питание бесплатное. 2. Стипендия. 3. Приём по конкурсу документов. 4. Есть общежитие (места ограничены).

Наш адрес: г. Владивосток, Океанский проспект 88, ост. Транспорта «Первая речка», тел. 245-84-17; 245-32-30; 245-32-60

http://pl43vl.ucoz.ru/

Обучение бесплатное.

Поступайте к нам, и Вы будете иметь востребованную на рынке труда профессию!

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
6 АПРЕЛЯ 2012 г.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности Серия РО № 029646 от 05.03.2012г.

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Комментарии

  • Марина23:00, 08.04.2015#

    Сколько учится на Повара-кондитера?

  • Псевдоним09:27, 20.03.2018#

    10 месяцев

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