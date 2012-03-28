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Колледж технологии и сервиса, г. Владивосток
«Колледж технологии и сервиса» г. Владивосток
(создан на базе Профессионального лицея № 43)
объявляет набор учащихся на новый учебный год.
Юноши и девушки! Владивостоку как стремительно развивающемуся центру международного сотрудничества России на Дальнем Востоке нужны квалифицированные кадры для общественного питания, торговли и сферы услуг.
На базе 11 классов
Технология продукции общественного питания - 2г. 10 мес. (квалификация: техник-технолог).
Коммерция (по отраслям) - 1г. 10 мес. (квалификация: менеджер по продажам).
Операционная деятельность в логистике - 1г. 10 мес. (квалификация: операционный логистик).
Парикмахерское искусство - 1г.10 мес. (квалификация: технолог)
Примечание: Для юношей и девушек, получивших профильные рабочие профессии в ПТУ, обучение на 1 год меньше. (На базе 11 классов).
На базе 9 классов
Повар-кондитер.
Парикмахер.
На базе 11 классов
Продавец, контролёр-кассир.
Повар, кондитер.
Парикмахер.
Контролёр сберегательного банка.
Примечание: Обучение по всем рабочим профессиям - 10 мес.
Условия приема: Общие для учреждений среднего профессионального образования.
Преимущества: 1. Обучение и питание бесплатное. 2. Стипендия. 3. Приём по конкурсу документов. 4. Есть общежитие (места ограничены).
Наш адрес: г. Владивосток, Океанский проспект 88, ост. Транспорта «Первая речка», тел. 245-84-17; 245-32-30; 245-32-60
Обучение бесплатное.
Поступайте к нам, и Вы будете иметь востребованную на рынке труда профессию!
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
6 АПРЕЛЯ 2012 г.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности Серия РО № 029646 от 05.03.2012г.
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