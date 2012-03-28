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Спасский филиал КГБОУ СПО «Дальневосточный государственный межрегиональный индустриально-экономический колледж»

28 Марта 2012, 12:51 | Приморье
Спасский филиал КГБОУ СПО «Дальневосточный государственный межрегиональный индустриально-экономический колледж»

объявляет набор абитуриентов на 2012-2013 учебный год и приглашает всех желающих получить качественное образование на очном и заочном отделениях по специальностям

ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ

НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

Компьютерные системы и комплексы

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий

НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

Компьютерные системы и комплексы

ЗАЧИСЛЕНИЕ. На базе 9 классов - по результатам ГИА или результатам вступительных испытаний в форме тестирования по дисциплинам «Русский язык» и «Математика»

ЗАЧИСЛЕНИЕ. На базе 11 классов - по результатам ЕГЭ: по дисциплинам «Русский язык», Математика»

ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий

ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПО КОНКУРСУ ДОКУМЕНТОВ

После окончания филиала выпускники получают высшее образование за 3 года по ускоренной форме в вузах Хабаровска, Владивостока, Белгорода, Арсеньева.

В колледже работают платные подготовительные курсы с 1 февраля по 15 июля. Для иногородних работают заочные подготовительные курсы. ВСЕ ИНОГОРОДНИЕ СТУДЕНТЫ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ БЛАГОУСТРОЕННЫМ ОБЩЕЖИТИЕМ

Приём документов с 1 апреля по 30 августа

692239, ГО Спасск-Дальний, ул. Цементная, 29 а, кабинет 113, 312 Тел.: 8 (423-52) 3-16-79, 3-17-03

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