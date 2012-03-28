Федеральное государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования

Владивостокский морской рыбопромышленный колледж

Производится прием документов на 2012-2013 учебный год для обучения на бюджетной и коммерческой основе на базе 9 и 11 классов по специальностям:

На бюджетной и коммерческой основе



Судовождение

Эксплуатация судовых энергетических установок

Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок

Обработка водных биоресурсов

Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования

Организация перевозок и управление на транспорте

На коммерческой основе

Компьютерные сети

Технология продукции общественного питания

Информационные системы

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

Экономика и бухгалтерский учет - общий срок обучения 1 год 10 месяцев

Срок обучения по всем специальностям

на базе 11 классов - 2 года 10 месяцев,

на базе 9 классов - 3 года 10 месяцев.

Зачисление - по результатам ЕГЭ или ГИА, по русскому языку и математике.

Круглогодично ведется прием документов на заочную форму обучения, на базе 9-11 классов.

Это ВАШ путь к успеху!

это востребованные и высокооплачиваемые на рынке труда профессии;

это возможность увидеть весь мир своими глазами;

это бесплатное, по морским специальностям, обучение, 3-х разовое питание, обмундирование и благоустроенное общежитие;

это отсрочка от армии на весь срок обучения (на базе 9-ти классов);

это интересная культурная и спортивная жизнь.

Адрес колледжа: 690068, Владивосток, ул. Кирова, 93, «ВМРК», каб. 107.

Справки по телефону (423) 231-97-25. Наш сайт: www.vmfc.ru

Лицензия № 001518 от 24.05.2011 г.