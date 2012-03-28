Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
«УССУРИЙСКИЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ»
«УССУРИЙСКИЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ»
Лицензия- Серия АА № 001443 от 18 мая 2009 г.
692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Советская, 33
тел./факс 8(4234) 32-04-52, 32-80-64 (приёмная комиссия), 32-17-46, 32-03-11
В 2011 году «Уссурийский аграрный техникум» отметил своё 100-ЛЕТИЕ.
В настоящее время Уссурийский аграрный техникум представляет собой целый студенческий городок в центре г. Уссурийска, состоящий из трех учебных корпусов, учебных мастерских, студенческих общежитий, молодежного центра «Молодость», учебной ветеринарной клиники.
УСЛОВИЯ ПРИЁМА: Документы принимаются с 1 июня. К заявлению прилагаются:
1. Аттестат, диплом № + (ксерокопия);
2. Сертификат ЕГЭ, ГИА № + (ксерокопия);
3. Фотографии 3x4 (6 штук) (матовые);
4. Медицинская справка (форма 086 -у), (АКУ-22);
5. Паспорт + копия паспорта;
Дополнительные:
1. ИНН (ксерокопия);
2. Страховое свидетельство;
3. Мед.полис (ксерокопия);
4. Приписное свидетельство.
Приём документов по эл.почте: E.Suhorukova@list.ru
Предлагаем жителям Уссурийского городского Округа, Приморского края и студентам учебных заведений получить дополнительные профессии.
Сроки обучения от 1 месяца до года. Выдаются документы государственного образца.
Обращаться: г.Уссурийск, ул.Советская, 33, каб.104а, тел.(4234) 32-80-64 www.agrteh.ru
ВСЕ ИНОГОРОДНИЕ СТУДЕНТЫ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ ОБЩЕЖИТИЕМ
Новости тематики
- "Горячая линия" праздника выпускников "Крылья Востока" открыта в Приморье
- Приморское образование будет курировать мать троих детей
- В Приморье ДВФУ впервые примет в магистратуру без традиционных экзаменов
- Во Владивостоке участники смены ВДЦ "Океан" познакомились с "профессиями будущего"
- Фонд "Владмама" участвует в Фестивале образовательных инноваций
- ЕГЭ в Приморье обеспечат техникой и наблюдателями
- Дайте ребенку… шоколадку
- За "школотой" на ЕГЭ присмотрят "комсомольцы"
- ЕГЭ подкрался незаметно
- Родители сели за парты
Новости раздела
- "Горячая линия" праздника выпускников "Крылья Востока" открыта в Приморье
- Цвета - новые, скорость - улетная
- Еще одна награда появилась в Приморье по поручению главы региона Андрея Тарасенко
- Почта России в Приморье развивает директ-мейл
- В Приморском крае появятся новые электрички
- "Океан" отпразднует юбилей
- Дикое купание
- Приморье отметит день работников морского флота
- Сквер, объединяющий эпохи
- В Артеме устроят сабантуй
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела