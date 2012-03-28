«УССУРИЙСКИЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ»

Лицензия- Серия АА № 001443 от 18 мая 2009 г.

692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Советская, 33

тел./факс 8(4234) 32-04-52, 32-80-64 (приёмная комиссия), 32-17-46, 32-03-11

www.agrteh.ru

В 2011 году «Уссурийский аграрный техникум» отметил своё 100-ЛЕТИЕ.

В настоящее время Уссурийский аграрный техникум представляет собой целый студенческий городок в центре г. Уссурийска, состоящий из трех учебных корпусов, учебных мастерских, студенческих общежитий, молодежного центра «Молодость», учебной ветеринарной клиники.

УСЛОВИЯ ПРИЁМА: Документы принимаются с 1 июня. К заявлению прилагаются:



1. Аттестат, диплом № + (ксерокопия);



2. Сертификат ЕГЭ, ГИА № + (ксерокопия);

3. Фотографии 3x4 (6 штук) (матовые);



4. Медицинская справка (форма 086 -у), (АКУ-22);



5. Паспорт + копия паспорта;



Дополнительные:



1. ИНН (ксерокопия);

2. Страховое свидетельство;



3. Мед.полис (ксерокопия);



4. Приписное свидетельство.

Приём документов по эл.почте: E.Suhorukova@list.ru

Предлагаем жителям Уссурийского городского Округа, Приморского края и студентам учебных заведений получить дополнительные профессии.

Сроки обучения от 1 месяца до года. Выдаются документы государственного образца.

Обращаться: г.Уссурийск, ул.Советская, 33, каб.104а, тел.(4234) 32-80-64 www.agrteh.ru

ВСЕ ИНОГОРОДНИЕ СТУДЕНТЫ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ ОБЩЕЖИТИЕМ