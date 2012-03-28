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«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» ПРОВОДИТ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
690002, г. Владивосток, проспект Острякова 2, тел. 245-17-18, Е - mail: info@vgmu.ru
Лицензия: серия АА № 002054, действительна бессрочно. Свидетельство о государственной аккредитации: серия ВВ № 001047, действительно по 17.11.2014 г.ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВГМУ осуществляет подготовку по следующим специальностям и направлениям:
«Лечебное дело»
Квалификация - специалист. Подготовка врачей по 47 направлениям: акушерство и гинекология, анестезиология-реаниматология, дерматовенерология, неврология, онкология, психиатрия, терапия, травматология и ортопедия, хирургия, эндокринология, семейная медицина и др.
Срок обучения - 6 лет.
«Педиатрия»
Квалификация - специалист. Подготовка врачей по педиатрии, неонатологии, детской хирургии.
Срок обучения - 6 лет.
«Фармация»
Квалификация - специалист. Подготовка провизоров. Формы обучения - очная и заочная.
Срок обучения - очная форма - 5 лет, заочная форма - 5,5 лет.
«Стоматология»
Квалификация - специалист. Подготовка врачей по терапевтической, хирургической, ортопедической стоматологии и стоматологии детского возраста.
Срок обучения - 5 лет.
«Клиническая психология»
Квалификация - специалист. Подготовка клинических психологов, преподавателей клинической психологии.
Срок обучения - 5 лет.
«Медико-профилактическое дело»
Квалификация - специалист. Подготовка врачей-гигиенистов со специализациями: медицина труда и профессиональных болезней; гигиена питания, гигиена детей и подростков; врачи-эпидемиологи, врачи-бактериологи, врачи клинико-лабораторной диагностики, врачи-статистики.
Срок обучения - 6 лет.
«Медицинская биохимия»
Квалификация - специалист. Подготовка врачей - биохимиков со специализациями: бактериология, гематология, медицинская генетики и др.
Срок обучения - 6 лет.
«Социальная работа»
Степень (квалификация) - бакалавр социальной работы.
Факультет второго высшего
и дополнительного образования.
Специальности:
Клиническая психология. Клинический психолог. На базе высшего образования.
Лечебное дело. Врач. На базе высшего медицинского образования (диплом медико-профилактического и педиатрического факультетов)
Стоматология. Врач. На базе высшего медицинского образования.
Фармация. Провизор. На базе высшего медицинского и немедицинского образования.
Медицинская биохимия. Врач-биохимик.
Факультет довузовской подготовки включает:
лицей с четырехгодичным циклом обучения (8-11 классы) с углубленной подготовкой по профильным дисциплинам
подготовительные 8-месячные курсы по программам вступительных испытаний.
Зачисление в ВГМУ проводится по результатам Единого государственного экзамена и вступительных испытаний для лиц, имеющих на это право по законодательству РФ:
на специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело», «Стоматология», «Фармация», «Медицинская биохимия»: биология, химия, русский язык;
на специальность «Клиническая психология»: биология, математика, русский язык;
на направление «Социальная работа»: обществознание, история, русский язык.
День открытых дверей
31 марта 2012 года в 10.00
по адресу: г. Владивосток, пр. Острякова 2-а, учебный корпус № 3, актовый зал.
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