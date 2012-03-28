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«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» ПРОВОДИТ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

28 Марта 2012, 11:45 | Приморье

690002, г. Владивосток, проспект Острякова 2, тел. 245-17-18, Е - mail: info@vgmu.ru

Лицензия: серия АА № 002054, действительна бессрочно. Свидетельство о государственной аккредитации: серия ВВ № 001047, действительно по 17.11.2014 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВГМУ осуществляет подготовку по следующим специальностям и направлениям:

«Лечебное дело»

Квалификация - специалист. Подготовка врачей по 47 направлениям: акушерство и гинекология, анестезиология-реаниматология, дерматовенерология, неврология, онкология, психиатрия, терапия, травматология и ортопедия, хирургия, эндокринология, семейная медицина и др.

Срок обучения - 6 лет.

«Педиатрия»

Квалификация - специалист. Подготовка врачей по педиатрии, неонатологии, детской хирургии.

Срок обучения - 6 лет.

«Фармация»

Квалификация - специалист. Подготовка провизоров. Формы обучения - очная и заочная.

Срок обучения - очная форма - 5 лет, заочная форма - 5,5 лет.

«Стоматология»

Квалификация - специалист. Подготовка врачей по терапевтической, хирургической, ортопедической стоматологии и стоматологии детского возраста.

Срок обучения - 5 лет.

«Клиническая психология»

Квалификация - специалист. Подготовка клинических психологов, преподавателей клинической психологии.

Срок обучения - 5 лет.

«Медико-профилактическое дело»

Квалификация - специалист. Подготовка врачей-гигиенистов со специализациями: медицина труда и профессиональных болезней; гигиена питания, гигиена детей и подростков; врачи-эпидемиологи, врачи-бактериологи, врачи клинико-лабораторной диагностики, врачи-статистики.

Срок обучения - 6 лет.

«Медицинская биохимия»

Квалификация - специалист. Подготовка врачей - биохимиков со специализациями: бактериология, гематология, медицинская генетики и др.

Срок обучения - 6 лет.

«Социальная работа»

Степень (квалификация) - бакалавр социальной работы.

Факультет второго высшего
и дополнительного образования.

Специальности:

Клиническая психология. Клинический психолог. На базе высшего образования.

Лечебное дело. Врач. На базе высшего медицинского образования (диплом медико-профилактического и педиатрического факультетов)

Стоматология. Врач. На базе высшего медицинского образования.

Фармация. Провизор. На базе высшего медицинского и немедицинского образования.

Медицинская биохимия. Врач-биохимик.

Факультет довузовской подготовки включает:

лицей с четырехгодичным циклом обучения (8-11 классы) с углубленной подготовкой по профильным дисциплинам

подготовительные 8-месячные курсы по программам вступительных испытаний.

Зачисление в ВГМУ проводится по результатам Единого государственного экзамена и вступительных испытаний для лиц, имеющих на это право по законодательству РФ:

на специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело», «Стоматология», «Фармация», «Медицинская биохимия»: биология, химия, русский язык;

на специальность «Клиническая психология»: биология, математика, русский язык;

на направление «Социальная работа»: обществознание, история, русский язык.

День открытых дверей
31 марта 2012 года в 10.00

по адресу: г. Владивосток, пр. Острякова 2-а, учебный корпус № 3, актовый зал.

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