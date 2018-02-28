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В Пхёнчхане болельщики из Приморья были самыми мобильно активными

28 Февраля 2018, 13:18 | Приморье

Мобильный трафик приморцев почти в 2,5 раза превышает трафик ближайших соседей - хабаровчан, не говоря уже об остальных регионах

В Пхёнчхане завершилось главное спортивное событие этого года - XXIII зимние Олимпийские игры. И пока участники нашей сборной дают интервью, болельщики приходят в себя, а специалисты ведут дискуссии на спортивные и околоспортивные темы, операторы сотовой связи подводят итоги активности абонентов, пользовавшихся услугами роуминга в Южной Корее во время Олимпийских игр.

Республика Корея – не только ближайший сосед дальневосточников, но и один из фаворитов в списке предпочтений их туристических маршрутов. Поэтому неудивительно, что немало жителей Приморья решили отправиться в Страну Утренней свежести именно во время Олимпийских игр, и совместить два удовольствия. Сотрудники компании «МегаФон» подвели статистику активности абонентов из Приморского края, пользовавшихся услугами международного роуминга на территории Южной Кореи в период с 9 по 25 февраля и вот какие данные они получили.

Объёмы потреблённого трафика приморскими абонентами «МегаФона» во время Олимпийских игр в Корее выросли более чем вдвое. Если перевести трафик в стандартные фото для соцсетей, то их получится более 14 000 тысяч. Пик пользования мобильным интернетом в роуминге пришёлся на 23 февраля, когда российские спортсменки выиграли своё первое золото – в женском фигурном катании. Также в рейтинге, «лидирующих дней» -- 22 февраля, когда российские хоккеисты бились за выход в финал, и день закрытия Игр – 25 февраля. Примечательно, что среди дальневосточных абонентов «МегаФона» приморцы были самыми активными - их мобильный трафик почти в 2,5 раза превышает трафик ближайших соседей - хабаровчан, не говоря уже об остальных регионах.

А вот звонили домой из Южной Кореи приморские абоненты «МегаФона» за время Олимпиады даже чуть меньше обычного – и это понятно: лучше один раз отправить друзьям и близким фото или видео яркого момента, чем сто раз рассказать о нем.

«С развитием технологий меняются и наши привычки, - отмечает Артем Базыль, директор Приморского регионального отделения компании «МегаФон». – У современного болельщика смартфон в руках – почти обязательный атрибут. Мы отвыкаем быть простыми зрителями, - нам обязательно нужно делиться эмоциями в соцсетях, постить фото, вести трансляции. И задача оператора связи -  обеспечить возможность делать это быстро и удобно. Приятно знать, что наша компания внесла свой вклад и помогла жителям Приморского края поддержать российских атлетов в Пхёнчхане».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: Мегафон  Олимпиада  Пхёнчхан  связь 



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