Криминал в Приморье упал и не отжался

Подведены итоги работы правоохранительных органов края в прошедшем году

В 2016 году в Приморском крае уменьшилось количество преступлений на 17,4%, такую цифру 14 февраля озвучил начальник УМВД РФ по Приморскому краю, генерал-майор полиции Николай Афанасьев на заседании комитета по региональной политике и законности Законодательного собрания Приморского края. Число убийств к предыдущему году сократилось на 15%, автоугонов - на 30,9%. Однако выросло количество преступлений в отношении иностранных граждан - на 7,2%, в сфере оборота алкогольной продукции - на 113,3%, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

В структуре преступности снизилось число преступлений тяжкой и особо тяжкой категорий на 16,1%: если в 2015 году произошло 10479 также преступлений, то в 2016-м - 8788. В том числе уменьшилось количество фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью на 6% и повлекших смерть - на 5%. Тенденция снижения количества особо тяжких преступлений сохраняется уже второй год подряд.

Более всего уменьшилось число преступлений насильственно-корыстной направленности. Так, на 21,7% сократилось количество краж с 19185 в 2015 году до 15030 в прошлом году, карманных краж - на 36,3%, краж сотовых телефонов - на 27,3%. В 2015 году количество данных преступлений тоже уменьшалось, но динамика была другой, тогда оно снизилось только на 3%.

Сократилось количество разбойных нападений на 27,1% - до 186 случаев - и грабежей - на 22%, до 929 происшествий. А число мошенничеств осталось почти на уровне прошлого года - 3474.

Значительно снизилось количество преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах населенных пунктов. Как отметил начальник УМВД по Приморскому краю, по динамике снижения числа преступлений на улицах Приморский край находится на третьем месте в России. Добавим, что количество преступлений, совершенных в общественных местах, уменьшилось на 22,7%. На 10,6% сократилось число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, а также совершенных на бытовой почве - на 13%.

Как сказал Николай Афанасьев, удалось добиться снижения числа преступлений, совершаемых подучетными категориями граждан, в том числе на 7,2% в целом сократилась рецидивная преступность, на 12,8% меньше преступлений совершено лицами, ранее судимыми, на 15,8% - осужденными к условной мере наказания.

На 5,4% снизилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, - с 1212 до 1146, и на 37,8% - число правонарушений, совершенных в отношении несовершеннолетних.

Число преступлений, совершенных с использованием оружия, уменьшилось на 19,7%. В 2016 году выявлено 611 преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, что на 11,8%, меньше, чем в предыдущем году. Сотрудники правоохранительных органов в прошлом году изъяли 270 единиц оружия, из них огнестрельного - 247, а также 9044 единицы боеприпасов, 38 единиц взрывных устройств и 19,2 кг взрывчатых веществ.

На территории Приморского края уже не первый год работают профилактические программы «Мак», «Территория безопасности», «Сообщи, где торгуют смертью», которые направлены на борьбу с наркотиками и их распространением. В 2016 году число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, сократилось на 21,7%. Из незаконного оборота изъято 2171,5 кг наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ, в том числе силами сотрудников органов внутренних дел - 1409 кг.

Одну из крупных партий наркотиков изъяли в ноябре 2016 года в г. Артеме. Там был арестован 24-летний мужчина, который организовал канал транспортировки на территорию Российской Федерации из стран Средней Азии наркотиков. В ходе обыска по месту его жительства сотрудники полиции изъяли свыше 10 кг синтетических наркотиков. В настоящее время уголовное дело в отношении него отправлено в суд. Сам фигурант заключен под стражу. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Снизилось количество преступлений, совершенных не только российскими гражданами, но и иностранцами. Так, на 32% уменьшилось число случаев правонарушений, содеянных иностранцами и лицами без гражданства. Если в 2015 году зарегистрировали 491 преступление, то в 2016 году - 334 случая. Причем большая часть преступных посягательств из числа раскрытых, совершена гражданами Узбекистана - 47,3%, далее следуют лица стран СНГ - 21,6 %, граждане КНР - 14,7%. Одна треть всех преступлений совершенных иностранными гражданами, - это подделка документов (ст. 327 УК РФ). На 30,2% больше выявлено преступлений, связанных с организацией незаконной миграции.

В то же время увеличилось количество правонарушений, совершенных в отношении иностранных граждан, на 7,5%. Больше всего от них пострадали граждане Китая и Узбекистана. Почти 60% преступлений против иностранцев - это кража имущества.

Так, в декабре 2016 года в дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по городу Владивостоку обратился гражданин КНР, у которого украли более 40 тыс. долларов. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двух жителей Владивостока 25 и 26 лет. В их отношении было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 161 УК РФ.

За 2016 год сотрудниками полиции было раскрыто 20524 преступления, в том числе 8788 преступлений тяжкой и особо тяжкой категории и 187 совершенных в составе организованных преступных групп. Всего в Приморском крае было зарегистрировано 39174 преступления.

Иван КРЫШАН.