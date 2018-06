"Ростелеком" продлевает до конца 2014 года акцию "Попробуй HD"

В рамках федеральной акции «Попробуй HD» абоненты «Интерактивного телевидения», впервые подключившие пакет «HD», могут в течение двух месяцев смотреть телеканалы в формате высокой четкости (HD) бесплатно.

В пакет «HD» входят 26 телеканалов: Eurosport HD, Спорт 1 HD, Первый канал HD, Россия HD, КХЛ HD, Fox Life HD, National Geographic HD, Nat Geo Wild HD, Travel and Adventure HD, History HD, Discovery Science HD, Russia Today HD, My Zen TV HD, MTV Live HD, Mezzo Live HD, Fashion One HD, Outdoor Channel HD, HD Life, Nickelodeon HD, SET HD, Discovery HD Showcase, FOX HD, Animal Planet HD, AMEDIA 1 HD, Paramount Channel HD, TLC HD, сообщили ZRPRESS.Ru в пресс-службе Приморского филиала Макрорегионального филиала «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком».

«Интерактивное телевидение» – уникальный федеральный продукт «Ростелекома», которым пользуется более 2 млн. семей по всей России. «Интерактивное телевидение» – это новый уровень комфорта при телепросмотре, который можно настроить индивидуально под пользователя. «Ростелеком» транслирует более 200 телевизионных каналов цифрового качества, в том числе в HD-формате. Услуга «Управление просмотром» позволяет начать просмотр с начала передачи, воспользоваться паузой и перемоткой, посмотреть или пересмотреть из архива вышедшие в эфир программы за три последних дня.

Сервис «Видеопрокат» предлагает к просмотру более 1 500 художественных фильмов и сериалов различных жанров, мультфильмов, познавательных и образовательных программ, в том числе в форматах HD и 3D. Новый сервис «Караоке» поможет организовать концертную площадку прямо у себя дома для исполнения 2 000 самых популярных песен. Услуга «Родительский контроль» обеспечивает ограничение просмотра для ребенка в зависимости от его возраста. В продукте предусмотрена интеграция с социальными сетями, которая позволяет одним нажатием кнопки оценить понравившийся фильм или телепрограмму, а также поделиться с друзьями своими впечатлениями о просмотре.

Дополнительную информацию об участии в акции «Попробуй HD» можно получить в Центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» или по бесплатному федеральному номеру 8-800-100-0-800, а также на cайте tv.rt.ru

Досье ZRPRESS: Приморский филиал ОАО «Ростелеком» – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».