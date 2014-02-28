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Поселок Кавалерово в Приморье в дыму пожаров

28 Февраля 2014, 10:03 | Приморье

Поселок Кавалерово Приморского края задымлен воздушными потоками со стороны Зеркального, Богополя, где горят леса и поляны. По окраинным улицам уже ходят муниципальные служащие и предупреждают об опасности выжигания полей и мусора, потому что зима была сухой.

Появились также жалобы от жителей, что из колодцев ушла вода. КГУП «Примтеплоэнерго» оказывает услуги по развозке воды, но у него всего одна водовозка на все поселки – явно мало.

Напомним, как сообщает пресс-служба администрации края, по состоянию на 27 февраля на территории лесного фонда Приморского края зарегистрировано 67 лесных пожаров. В данный момент к тушению лесных пожаров на территории лесного фонда Приморского края привлечены более 180 человек, 30 единиц спецтехники.

Введен особый противопожарный режим на территориях Кавалеровского, Тернейского, Партизанского, Ольгинского районов, в городах Находка и Дальнегорск. По информации департамента лесного хозяйства Приморского края, в наземной зоне охраны лесов ликвидировано два крупных лесных пожара общей площадью около 600 гектаров.

Кроме того, в Кавалеровском городском поселении продолжается ликвидация последствий летнего наводнения, идут аварийно-спасательные работы, здесь ждут со дня на день деньги для подрядчиков за выполненные работы. И надеются, что работа по укреплению берегов рек и ремонту дорог будет продолжена.

Стоит отметить, что с марта в поселке начинает работу подрядчик, выигравший конкурс по строительству 4-квартирного жилого дома в рамках программы по переселению из ветхого и аварийного жилья по ул. Невельского, 48. Это программа 2013 г., но по ряду причин дом решено строить в этом году. Есть проект, план-график работ, технология, по которой будет строиться дом.

Сегодня в поселении переделывают пакет документов по 185 ФЗ по капремонту многоквартирных домов. Ждут, что край утвердит ожидаемую сумму в 56 млн руб. Этого хватит на ремонт 17 многоквартирных домов. Завершены работы по капремонту  за 2013 г. Идет работа с должниками, не рассчитавшимися за капремонт.

Татьяна КУРОЧКИНА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Татьяна Курочкина
Теги: строительство  ремонт  наводнение  экология  жилье  долги  природа 



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Комментарии

  • Антон07:21, 04.03.2014#

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