Весна грозит Приморью опасными паводками и наводнениями

Приморское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды дает малоприятные прогнозы относительно половодья и советует жителям Спасского, Дальнереченского, Чугуевского, Яковлевского, Михайловского и Лесозаводского районов основательно подготовиться к весне.

В апреле-начале мая ожидается максимальный уровень весеннего половодья. В связи с тем, что в этом году водность рек от двух до пяти раз больше нормы, чего не наблюдалось уже несколько десятков лет, Борис КУБАЙ, начальник ФГБУ Приморское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, советует быть готовыми к весне этого года.

На данный момент у гидрометеорологов, как минимум, два сценария возможного развития событий. Первый - если весна будет затяжная и в период максимального половодья циклоны пройдут мимо Приморского края и дождей не будет наблюдаться, то ситуация будет относительно благополучной. Повышение уровня воды будет в пределах 0,5-1 метра с выходом воды на пройму, но без существенных катаклизмов.

Второй сценарий, по словам Бориса Кубая, наиболее вероятный - если вскрытие рек будет происходить несколько позднее обычного. «На фоне вскрытия начнется более бурный процесс снего- и почвотаяния, и при этом мы не исключаем наложение дождевого паводка.

Кстати, Москва нам подтвердила, что в этом году возможно повторение ситуации 2012 года. Учитывая все это возникает достаточно серьезная ситуация на реках - выход воды на пойму, подтопление населенных пунктов и автодорог. Поэтому хотелось бы уже сегодня предупредить, что к этому сценарию необходимо готовиться уже сейчас», - озвучил прогноз Борис Кубай. Вероятность развития ситуации по второму сценарию, по его словам, составляет 70%. Среди районов, которых коснется проблема затопления, Борис Кубай назвал Спасский, Дальнереченский, Чугуевский, Яковлевский, Михайловский и Лесозаводский районы.

Меры по предупреждению серьезных последствий уже принимаются. Для того чтобы быть готовыми к непростой паводковой ситуации, в Приморье работает уникальная автоматизированная система мониторинга рек. На сегодняшний день задействованы и работают 38 автоматизированных комплексов, находящиеся в режиме реального времени. Правда, пока система не работает в полной мере, так как на данный момент решается вопрос ее финансирования.

Заместитель начальника управления гражданской защиты Главного управления МЧС России по Приморскому краю Вадим МАЗУРУК подтвердил, что спасатели знают о негативном прогнозе и готовы к любому развитию событий. «Главным управлением подготовлен и утвержден план смягчения рисков в период весеннего половодья, в котором определены мероприятия, поочередно проводимые на территории края. Совместно с администрацией Приморского края на реки края традиционно будут направлены оперативные группы в целях проведения взрывных работ по защите мостов от ледового затора. Ведутся тренировки по оповещению населения», - озвучил работу по подготовке МЧС к складывающейся ситуации Вадим Мазурук.

Надежда САВИНЫХ, газета «Золотой Рог», Владивосток.