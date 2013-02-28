В Приморском крае ликвидирована религиозная мусульманская организация

Приморский краевой суд признал факты неоднократных грубых нарушений федеральных законов основанием для ликвидации Религиозной организации Казыятское управление мусульман Приморского края.

19 февраля Приморский краевой суд принял решение удовлетворить требования искового заявления территориального органа Министерства юстиции РФ о ликвидации Религиозной организации Казыятское управление мусульман Приморского края и исключении ее из Единого государственного реестра юридических лиц. Однако некоторые расценили это решение как ограничение прав верующих.

Суть проблемы газете «Золотой Рог» прокомментировал и.о. начальника Управления Минюста РФ по Приморскому краю Игорь БАРАННИК, который рассказал, что основанием для обращения в суд послужили неоднократные нарушения данной организацией федеральных законов «О свободе совести и о религиозных объединениях» и «О некоммерческих организациях», выявленные специалистами управления.

В числе таких нарушений, например, отсутствие полного названия на печати организации, а также маркировки с официальным полным наименованием данной религиозной организации на брошюрах «МУХАММАД Величайший из всех», «Беседы об исламе», «Мусульманоско-христианский диалог». Однако руководство данной религиозной организации не спешило исправлять эти нарушения законодательства и упорно игнорировало направляемые в его адрес вынесенные Управлением Минюста предупреждения, хотя времени исправить нарушения было достаточно.

Кроме того, поступали жалобы от жителей ул. Шепеткова во Владивостоке о том, что в дни религиозных праздников богослужения и другие религиозные обряды проводились не только в культовом помещении по ул. Шепеткова, 33, предоставленном религиозной организации для богослужений, но и на территории, прилегающей к данному и соседним домам, что причиняло их жителям определенные неудобства. При этом в нарушение Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» уведомления о проведении публичных мероприятий в органы исполнительной власти субъекта Федерации или местного самоуправления в установленном порядке религиозная организация не направляла.

Приморский краевой суд пришел к выводу, что «с декабря 2009 года в состав централизованной религиозной организации Казыятское управление мусульман Приморского края входит только две местные организации – владивостокская и уссурийская», что является нарушением пункта 4 статьи 8 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях». Централизованная организация должна состоять как минимум из трех местных организаций.

– Приморский краевой суд признал факты неоднократных грубых нарушений федеральных законов основанием для ликвидации Религиозной организации Казыятское управление мусульман Приморского края. Принятое решение никоим образом нельзя расценивать как ограничение прав верующих, оно призвано привести деятельность конкретной религиозной организации в правовое поле, – прокомментировал судебное решение Игорь Баранник. – Должен заметить, что на территории Приморского края по состоянию на 1 января 2013 года зарегистрированы 314 религиозных организаций, в том числе 6 – исповедующих ислам. Управление Минюста на основании законодательства осуществляет контроль за их деятельностью. Закономерно, что в ходе плановых проверок иногда выявляются факты нарушения действующего законодательства, которые становятся поводом для составления письменных предупреждений, протоколов об административных правонарушениях, обращений в мировой суд. Как правило, этих мер бывает достаточно, чтобы некоммерческая организация (а в их число входят и религиозные организации) привела свою деятельность в соответствие с действующим законодательством. Обращение в суд о ликвидации организации – крайняя мера, но, к сожалению, лишь дойдя до этой стадии некоторые учредители и руководители НКО реально осознают тот факт, что создание некоммерческой организации не только предоставляет определенные права, но и налагает на них конкретные обязанности, которые должны соблюдать все граждане, не зависимо от занимаемой должности, национальности и вероисповедания.

По данным Приморского управления Минюста, за 2012 год было направлено в суд 103 заявления о ликвидации НКО, в том числе одно – о ликвидации религиозной организации. По решению суда в прошлом году в Приморье ликвидировано 59 некоммерческих организаций.

Что касается принятого уже в текущем году решения Приморского краевого суда ликвидировать и исключить из Единого государственного реестра юридических лиц Религиозную организацию Казыятское управление мусульман Приморского края, то оно пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном порядке в Верховный суд РФ.

Досье "ЗР"

По состоянию на 1.01.2013 года в ведомственном реестре зарегистрированных некоммерческих организаций в Приморском крае содержатся сведения о 3149 некоммерческих организациях, в том числе 1496 общественных объединениях, 26 региональных отделениях политических партий, 315 религиозных организациях и 1318 иных некоммерческих организаций.

Анна КУЗНЕЦОВА, газета "Золотой Рог", Владивосток.