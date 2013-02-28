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В Приморском крае ликвидирована религиозная мусульманская организация
Приморский краевой суд признал факты неоднократных грубых нарушений федеральных законов основанием для ликвидации Религиозной организации Казыятское управление мусульман Приморского края.
19 февраля Приморский краевой суд принял решение удовлетворить требования искового заявления территориального органа Министерства юстиции РФ о ликвидации Религиозной организации Казыятское управление мусульман Приморского края и исключении ее из Единого государственного реестра юридических лиц. Однако некоторые расценили это решение как ограничение прав верующих.
Суть проблемы газете «Золотой Рог» прокомментировал и.о. начальника Управления Минюста РФ по Приморскому краю Игорь БАРАННИК, который рассказал, что основанием для обращения в суд послужили неоднократные нарушения данной организацией федеральных законов «О свободе совести и о религиозных объединениях» и «О некоммерческих организациях», выявленные специалистами управления.
В числе таких нарушений, например, отсутствие полного названия на печати организации, а также маркировки с официальным полным наименованием данной религиозной организации на брошюрах «МУХАММАД Величайший из всех», «Беседы об исламе», «Мусульманоско-христианский диалог». Однако руководство данной религиозной организации не спешило исправлять эти нарушения законодательства и упорно игнорировало направляемые в его адрес вынесенные Управлением Минюста предупреждения, хотя времени исправить нарушения было достаточно.
Кроме того, поступали жалобы от жителей ул. Шепеткова во Владивостоке о том, что в дни религиозных праздников богослужения и другие религиозные обряды проводились не только в культовом помещении по ул. Шепеткова, 33, предоставленном религиозной организации для богослужений, но и на территории, прилегающей к данному и соседним домам, что причиняло их жителям определенные неудобства. При этом в нарушение Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» уведомления о проведении публичных мероприятий в органы исполнительной власти субъекта Федерации или местного самоуправления в установленном порядке религиозная организация не направляла.
Приморский краевой суд пришел к выводу, что «с декабря 2009 года в состав централизованной религиозной организации Казыятское управление мусульман Приморского края входит только две местные организации – владивостокская и уссурийская», что является нарушением пункта 4 статьи 8 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях». Централизованная организация должна состоять как минимум из трех местных организаций.
– Приморский краевой суд признал факты неоднократных грубых нарушений федеральных законов основанием для ликвидации Религиозной организации Казыятское управление мусульман Приморского края. Принятое решение никоим образом нельзя расценивать как ограничение прав верующих, оно призвано привести деятельность конкретной религиозной организации в правовое поле, – прокомментировал судебное решение Игорь Баранник. – Должен заметить, что на территории Приморского края по состоянию на 1 января 2013 года зарегистрированы 314 религиозных организаций, в том числе 6 – исповедующих ислам. Управление Минюста на основании законодательства осуществляет контроль за их деятельностью. Закономерно, что в ходе плановых проверок иногда выявляются факты нарушения действующего законодательства, которые становятся поводом для составления письменных предупреждений, протоколов об административных правонарушениях, обращений в мировой суд. Как правило, этих мер бывает достаточно, чтобы некоммерческая организация (а в их число входят и религиозные организации) привела свою деятельность в соответствие с действующим законодательством. Обращение в суд о ликвидации организации – крайняя мера, но, к сожалению, лишь дойдя до этой стадии некоторые учредители и руководители НКО реально осознают тот факт, что создание некоммерческой организации не только предоставляет определенные права, но и налагает на них конкретные обязанности, которые должны соблюдать все граждане, не зависимо от занимаемой должности, национальности и вероисповедания.
По данным Приморского управления Минюста, за 2012 год было направлено в суд 103 заявления о ликвидации НКО, в том числе одно – о ликвидации религиозной организации. По решению суда в прошлом году в Приморье ликвидировано 59 некоммерческих организаций.
Что касается принятого уже в текущем году решения Приморского краевого суда ликвидировать и исключить из Единого государственного реестра юридических лиц Религиозную организацию Казыятское управление мусульман Приморского края, то оно пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном порядке в Верховный суд РФ.
Досье "ЗР"
По состоянию на 1.01.2013 года в ведомственном реестре зарегистрированных некоммерческих организаций в Приморском крае содержатся сведения о 3149 некоммерческих организациях, в том числе 1496 общественных объединениях, 26 региональных отделениях политических партий, 315 религиозных организациях и 1318 иных некоммерческих организаций.
Анна КУЗНЕЦОВА, газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Комментарии
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1234510:02, 01.03.2013#
А что думает Управление внутренней политики администрации ПК? Это решение суда какие будет иметь последствия для мира и дружбы между народами в ПК? И как понять руководство Казыятского управления мусульман ПК? Ведь требования, которые они не выполнили, были вполне выполняемы! Что это за саботаж? Неужели именно хотели обострения политической обстановки в нашем крае? Равиль Касымович, надо спустить на тормозах этот инцидент, а не раздувать теперь недовольство мусульман. Вы ведь всегда выступали за дружбу и мир. Вы понимаете свою ответственность?
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1234510:06, 01.03.2013#
Во-первых, вы оскорбляете православных, что тоже является провокацией, за которую надо наказывать . Во-вторых, с чего вы взяли, что православные - язычники?! Единобожие и в исламе, и в христианстве. Вам следует обратиться к исламским наставникам, - это образованные культурные люди здесь. Они вас просветят.
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2508:55, 01.03.2013#
САМОЕ интересное в этой ситуации то, что ранее 1 этаж на Шепеткова 33 занимали детские ясли. Долбаннный популист Черепков, перед выборами, отдал этот весь первый этаж мусульманской организации, чтобы привлечь голоса мусульман. И это при том, что в городе сейчас не хватает детских учреждений: яслей, садиков. Пускай за свои деньги строят себе сооружение для богослужений (хотя в истории Приморья мечетей никогда не было, и такого нашествия мусульман тоже, приехали на наши русские земли), а 1 этаж на Шепеткова 33 обратно вернуть под ясли. Народу от этого, только лучше будет
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Псевдоним09:25, 01.03.2013#
Ничего не имею против мусульман, но это неприемлимо, когда дети посещающие детский сад напротив этого здания видят когда в религиозные праздники прямо н аулице режут баранов и кровь реками течёт по улице. Это не вымысел, а реальный факт! Не раз такое там наблюдалось. Если уж следовать пропагандируемой толерантности, то надо как-то её соблюдать и уважать мнения живущих рядом с тобой. . .
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babai11:52, 10.03.2013#
". . надо как-то её соблюдать и уважать мнения живущих рядом с тобой. . . " В том то и дело, что они все ГОСТИ а гости как свиньи себя не ведут в отличии от этих! Если ты верующий то и верь себе в "тряпочку" а то у них пророк самый великий, не постесняюсь спросить а кто такой Иисус Христос? Так что пусть сидят и пыхтят в две ноздри а не орут на всю округу какие они все великие! И правильно что закрыли, быдлоповедение нужно пресекать в корне, особенно если оно у гостей проявляется!!!
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ДаНуНа11:38, 10.03.2013#
А откуда такое название, Казыятское ??? У нас что, город Казыят ?Или Казыятский край ? Может кто-нибудь разъяснит ? А то скоро понавезут своих жен с азиатских стран. И будут те ходить по улицам в чёрных балахонах своих как привидения в трауре, с пулемётными бойницами вместо лица-детей пугать.
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жаловались жители!!! да они завалили жалобами все органы, а толку - 0!