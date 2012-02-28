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Расширены возможности службы судебных приставов
Вступили в действие ФЗ-389 и ФЗ-410, подписанные президентом Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ, в соответствии с которыми у судебных приставов появились новые полномочия.
Так, ранее, чтобы выполнить решение суда о взыскании алиментов, служба судебных приставов обращалась в полицию с просьбой найти должника, поскольку ее функции ограничивались розыском организации-должника, ее имущества и имущества гражданина. Теперь функциями розыска самого человека наделена и служба судебных приставов. Приставы могут искать и детей. Отныне судебные приставы для розыска человека могут использовать сведения частных детективов. Расширены их права в части использования данных розыскной и оперативной информации.
С 1 января 2012 года судебные приставы получили возможность блокировать счета должников в том числе и зарплатные. Исключение составляет лишь сумма последнего периодического платежа. Как пояснил руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю Андрей УГЛОВ, аресту подлежат только деньги, оставшиеся на счету до перечисления последней зарплаты.
Введен новый вид уголовной ответственности как альтернатива лишению свободы – принудительные работы – за злостное уклонение от уплаты алиментов, кредита или злостное неисполнение решения суда. Однако злостные алиментщики все же имеют возможность лишиться свободы сроком на один год. В то же время предусмотрено освобождение от уголовной ответственности по делам об экономических преступлениях в случае полного возмещения ущерба и перечисления в федеральный бюджет пятикратной суммы причиненного ущерба.
Еще одна новая функция службы судебных приставов – выполнение постановлений суда о принудительном выдворении иностранных граждан за пределы РФ. Пока, правда, эту обязанность в целом в Приморье не так часто выполняли. В 2010 году принудительно покинули РФ 7 человек, найденных в Приморском крае, в 2011-м - 10. По, словам Андрея Углова, в этом деле существуют некоторые вопросы, детально пока не отработанные. Как из края депортировать, например, гражданина КНР, понятно. А как выдворить гражданина Узбекистана? В документах предписано сопроводить его до ближайшего погранперехода с Узбекистаном. Это как сделать из Приморья?
Общее количество исполнительных производств в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю в 2010 году насчитывало 1,105 млн, в 2011-м – 975 тыс. 687. При этом несколько уменьшилось количество производств по взысканию алиментов (в 2011-м году было 28 536 дел), по долгам за ЖКХ услуги: в 2010 году было 176 516, в 2011-м – 150 200. Значительно снизилось количество административных штрафов, преимущественно выписанных инспекторами ГИБДД: с 254 тыс. в 2010 году до 159 тыс. в 2011-м. На том же уровне остались производства по неотданным кредитам: в 2010-м году их было 38 756, в 2011-м – 38 968.
Надо иметь в виду, что по-прежнему немалая часть денежных средств, подлежащих принудительному взысканию, приходится на кредиты физических лиц – более 7 млрд рублей, коммунальные платежи – более 1 млрд рублей, налоговые платежи – более 2 млрд рублей. За весь 2011 год было вынесено более 6 тысяч постановлений об ограничении права выезда за пределы РФ.
За последний год на 30% увеличилось количество наложенных судебными приставами арестов на имущество должников. Арестовывать приходится не только автомобили, домашнюю технику, но и, как признался Андрей Углов, домашний скот – свиней, например, и даже попугайчиков.
Досье "ЗР"
Получить информацию о наличии задолженности можно, отправив с мобильного телефона фразу «fssp25 или фссп25» - пробел – адрес прописки (населенный пункт, улица, дом, квартира) на номер 4232. В ответ придет сообщение о наличии либо отсутствии долга. Обратите внимание, что информация о задолженности определяется по месту жительства, а не по имени человека.
Ольга ВЛАДИМИРОВА, "Золотой Рог".
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