Тигровая здравница строится в Надеждинском районе

Строительство реабилитационного центра для больных уссурийских тигров и тигрят-сирот начинается в Надеждинском районе Приморья.

По данным последней переписи, популяция уссурийского тигра насчитывает около 450 особей. До сих пор больных тигров и тигрят-сирот из Приморья отправляют во временный центр передержки научного сотрудника Дальневосточного отделения РАН Виктора ЮДИНА, либо в Хабаровский центр «Утес». Но с каждым годом количество осиротевших тигрят растет из-за браконьерства. Поэтому в сентябре 2010 года экологические организации объявили сбор средств на строительство краевого реабилитационного центра для редких хищников. Но основные затраты на его возведения пойдут в рамках федеральной программы изучения и защиты амурского тигра. И 2,75 млн руб. уже получено, сообщило недавно РИА Новости. Всего же будет выделено около 5,5 млн.