«Горячая линия» - «Пенсионный фонд на связи» пройдет в Приморье

2 марта с 10.00 до 16.00 по телефону (4232) 49-86-00 приморцы могут задать свои вопросы и получить квалифицированную помощь по предоставлению набора социальных услуг, его части или денежного эквивалента, а также по реализации прав граждан на материнский (семейный) капитал.

Специалисты Пенсионного фонда по Приморскому краю ответят на вопросы федеральных льготников и владельцев сертификатов на материнский капитал.

"Горячая линия" пройдет во всех управлениях и отделах Пенсионного фонда РФ по Приморскому краю. В краевом отделении ПФР на обращения граждан ответит начальник отдела социальных выплат Светлана Сидорова, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.