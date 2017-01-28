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Приморцам заглянут в кошелек

28 Января 2017, 13:25 | Приморье

28 января в крае стартовала "перепись доходов" населения

Каков фактический уровень жизни приморцев и россиян в целом, из чего складываются их доходы, велико ли социальное расслоение, хватает ли социальных пособий тем, кто в них нуждается, в каких программах поддержки участвуют малообеспеченные семьи и насколько те эффективны, - ответы на эти и другие вопросы поможет получить «перепись доходов» населения. Она проходит в Приморье с 28 января по 10 февраля, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Об особенностях и актуальности выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах деловой газете «Золотой Рог» рассказал руководитель Приморскстата Виктор ШАПОВАЛОВ.

- Виктор Федорович, почему Росстат решил провести такое обследование?

- Есть Постановление Правительства России «Об организации в РФ системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения». В его рамках проходит и перепись доходов, и еще два обследования, которые также ждут приморцев позже. Это наблюдение за качеством услуг в сферах образования, здравоохранения и соцобслуживания, а также выборочное обследование репродуктивных планов населения. Важность обследования доходов обусловлена тем, что его результаты будут использоваться при разработке мер демографической и социальной политики государства.

Замечу, что это наблюдение проходит в Приморье не впервые, а проводится с 2012 года, правда, первый опрос охватывал всего 108 домохозяйств. С каждым годом их число росло, и в этот раз в нем будет участвовать втрое больше респондентов, чем в 2016 году.

- По какому принципу они отбирались?

- Методом случайной выборки. Опросив представителей 2160 домохозяйств мы сможем получить более подробные данные по краю. Для этого мы подготовили 90 интервьюеров, каждый из которых имеет соответствующее удостоверение.

- На какие вопросы предстоит ответить приморцам?

- Это вопросы о денежных доходах семей, об их источниках и количестве получателей доходов в семьях, о видах и размерах назначенных пенсий и социальных пособий, налоговых льготах. Вопросы несложные, и ответы на них не займут много времени.

- Насколько готовы говорить об этом жители края?

- Мы понимаем, что «разговорить» их будет непросто. Это один из самых сложных статистических опросов. Но надеемся на сознательность приморцев, понимание важности и актуальности этого наблюдения. Сразу хочу заверить: конфиденциальность информации гарантируется законом. Данные, которые мы получаем, используются только для формирования сводной картины.

- Требуется ли предоставлять какие-либо документы, подтверждающие правдивость ответов?

- Нет, информация записывается только со слов респондентов. При этом мы, конечно, надеемся на правдивость ответов.

- Где и когда можно будет ознакомиться с результатами обследования доходов? И насколько информация будет открыта для рядовых пользователей статистики?

- Итоги нынешнего выборочного наблюдения (как и предыдущих) можно будет найти на официальных сайтах Росстата (www.gks.ru) и Приморскстата (http://primstat.gks.ru) в специальном разделе «Это интересно». Вся информация – безусловно, обобщенная – в открытом доступе.

Поскольку от полученных в ходе переписи результатов зависит очень многое, в том числе социальная политика России и Приморья, убедительно просим жителей края принять участие в обследовании и ответить на вопросы наших интервьюеров. Это поможет государству оценить уровень жизни различных групп населения, эффективность реализуемых социальных и демографических программ и разработать еще более действенные меры поддержки населения.

Екатерина СЕРГЕЕВА, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: статистика  наблюдение  доходы  перепись  мониторинг 



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Комментарии

  • РЅР°Р±Р»СЋРґР°С‚РµР»СЊ13:46, 28.01.2017#

    только пусть по районам отправят интервьюверов, а то снова получится "средняя по больнице" опрашивая олигархов. . .

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