Владивостоку светит безвиз

Государственная Дума Российской Федерации рассмотрела в первом чтении законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования особенностей въезда иностранных граждан в Российскую Федерацию через пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, расположенные на территории свободного порта Владивосток, их пребывания в Российской Федерации и выезда из Российской Федерации», сообщает деловая газета «Золотой Рог».

По результатам рассмотрения законопроект принят подавляющим большинством голосов: в поддержку законопроекта проголосовало 407 депутатов.

Как отметил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, «предлагается принципиально новый тип визы – электронный. Такого механизма еще не было в истории России».

Глава Минвостокразвития России напомнил о принятом накануне Постановлении Государственной Думы. «Госдума предложила Правительству России рассмотреть вопрос о расширении перечня территорий, относящихся к зоне действия порто-франко. О такой возможности впервые сказал Президент России на прошедшем втором Восточном экономическом форуме, – уточнил Министр. – На все новые территории можно будет въехать по электронной визе. Единственное дополнительное условие – наличие пункта пропуска через государственную границу, открытого для пассажирского движения. Как только будут открываться соответствующие пункты пропуска, у иностранного гражданина будет появляться возможность осуществить через них въезд в соответствующий регион».

Проект федерального закона, разработанный Минвостокразвития России, предусматривает возможность оформления иностранными гражданами, прибывающими в свободный порт Владивосток, однократной восьмидневной въездной визы по упрощенной схеме – в форме электронного документа. Законопроект прошел все согласования, получил положительное заключение Государственно-правового управления Президента России и Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству.

Как отметил статс-секретарь - заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Павел Волков, «законопроект был внесен Правительством России на рассмотрение Государственной Думы меньше месяца назад. Мы рассчитываем на его достаточно оперативное рассмотрение. Надеемся, что закон будет принят к концу марта и этим механизмом смогут воспользоваться инвесторы, прибывающие на третий Восточный экономический форум». Вместе с тем он подчеркнул, что «законопроект – это лишь часть большого процесса, который предстоит реализовать, чтобы обеспечить упрощенный визовый въезд». Законопроектом предполагается издание подзаконных актов Правительства Российской Федерации, которые должны определить и упорядочить оформление визы, порядок взаимодействия соответствующих органов власти, а также определить перечень стран, в отношении которых будет действовать упрощенный порядок.

«При разработке законопроекта мы встречались с иностранными предпринимателями и инвесторами. Всем было интересно облегчение визового режима и реализация этого механизма на практике. Дальний Восток востребован для туризма, интересен тем, что там находятся европейские города в азиатской части мира. Сегодня это турист, а завтра он уже может быть инвестором, – уточнил Павел Волков. - С принятием и реализацией данного закона оформление визы станет максимально простым и доступным. Для ее получения достаточно будет за 4 дня до предполагаемой даты въезда зайти на специальный сайт МИДа, заполнить заявление, приложить электронные копии документов, фотографии, и в случае положительного решения о предоставлении электронной визы, въехать в Российскую Федерацию через один из имеющихся воздушных, морских, железнодорожных пунктов пропуска, расположенных на территории свободного порта».

Виза будет действовать в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России до 8 суток. Прибыть по электронной визе иностранцы смогут в любой из пять регионов, где действует режим свободного порта – Приморье, Хабаровский край, Сахалинскую область, Чукотку и Камчатку с возможность передвигаться по нему. Важно, что в соответствии с проектом федерального закона за выдачу виз иностранным гражданам, прибывающим в Россию через пункты пропуска свободного порта Владивосток, консульский сбор взиматься не будет.

Как уточнил Павел Волков, информацию о ходе рассмотрения заявления иностранный гражданин сможет отслеживать на сайте по номеру своего заявления. При въезде иностранный гражданин предъявит свой паспорт сотруднику пограничного органа, который по специальной базе данных проверит наличие электронной визы и в случае положительной проверки поставит штамп о пересечении границы.

«Спрос на электронные визы и эффект от реализации данного закона очевиден. Создаваемые упрощения процедур будут способствовать улучшению инвестиционного климата Дальнего Востока, а также позволят развиваться туристической инфраструктуре региона», - уточнил замглавы Минвостокразвития России.

Как напомнил замминистра, в 2016 году Госдума приняла еще один закон для Дальнего Востока, устанавливающий налоговые льготы для туристической отрасли. «Оба закона – по налоговым льготам и введению упрощенного визового порядка – дополняют друг друга и положительно влияют на развитие туристической сферы дальневосточного региона. Инвесторам даются новые возможности при строительстве гостиниц, и дополнительно стимулируется приток туристов на Дальний Восток», – отметил Павел Волков.

По словам члена комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Виктора Пинского, введение упрощенного визового порядка - «это во много долгожданный проект». «Его ждет Приморье, его ждет Владивосток, ждут свободные порты Дальнего Востока. Еще в основном базовом законе «О свободном порте Владивосток». Который мы с вами рассматривали, заложены преференции в виде упрощенного визового режима для иностранцев, - прокомментировал депутат. - Упрощённый визовый порядок въезда предназначен для туристов, бизнесменов и инвесторов из перечня стран, который будет определяться постановлением Правительства России. Это позволит снять ограничение для тех иностранцев, в которых заинтересован Дальний Восток. Речь идет, в первую очередь, об инвестициях».

«Введение электронных виз и упрощение порядка въезда - важный шаг на пути социально-экономического развития Дальнего Востока и серьезный фактор расширения туристической активности», - такое мнение высказала вице-спикер Государственной Думы Ирина Яровая, комментируя рассмотрение в первом чтении законопроекта об упрощенном визовом режиме для свободного порта Владивосток.

По словам Яровой, эти меры будут способствовать развитию Камчатского края, Хабаровского края, Сахалинской области и Чукотского автономного округа, так как к свободному порту Владивосток относятся не только территории муниципальных образований Приморского края.

«Туристический потенциал Дальнего Востока огромен: познавательный, оздоровительный, спортивный туризм. И упрощая порядок въезда, мы рассчитываем, что в самое ближайшее время наш родной и уникальный край станет популярным местом отдыха для туристов из стран АТР и со всего мира», - сказала депутат. Кроме того, по словам Ирины Яровой, развитие рекреационного туризма - это стимул к созданию новых рабочих мест, открытию своего дела, получению образования в сфере туризма.

«Наше общество постепенно начинает привыкать к тому, что с Дальнего Востока периодически приходят новости о чем-то революционном. Так случилось и в этот раз. По предложению Минвостокразвития России, на дальневосточных территориях, где сегодня уже действует режим свободного порта, вводится новый порядок оформления визы для въезда в эти регионы – электронный, - отмечает член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от исполнительного органа государственной власти Магаданской области Анатолий Широков. - Иностранный гражданин, без нудных бюрократических обыкновений оформляет электронную визу на 30 дней и через пункт пропуска въезжает на территорию дальневосточного региона, на которой он может находится беспрепятственно 8 дней. Для российской правовой практики - это революция! И более того! Ведь теперь можно ожидать притока иностранных туристов на горнолыжные трассы, в охотничьи угодья, в музеи городов Дальнего Востока и т.д. А потому можно ожидать и нового этапа в развитии туристической отрасли региона. И, что самое важное, дополнительные усилия по «открытию» Дальнего Востока для иностранцев, как в свое время в XIX веке «открывалась» миру Япония, будут способствовать притоку иностранных капиталов на дальневосточные окраины России. А это и есть один из способов решения важнейшей задачи - обеспечения опережающих темпов развития Дальнего Востока, нашего форпоста в АТР».

По словам губернатора Камчатского края Виктора Илюхина, «закон об упрощённом въезде для иностранцев на территорию Свободного порта значительно расширит возможности развития международного туризма на Камчатке».

«За сезон в морской порт Петропавловска-Камчатского заходят до 20 круизных судов, однако туристы без российской визы могут находиться на территории края всего 72 часа. Что можно посмотреть на Камчатке за это время? Немногое, учитывая удалённость уникальных природных объектов от города. Кроме того, мы ждём решения по распространению режима Свободного порта на территорию Елизовского района, где находится наш международный аэропорт. Упрощённый визовый режим позволит расширить чартерные программы, в первую очередь со странами АТР. Камчатка уже сегодня востребована туристами из Азии, а если они смогут прилетать сюда на неделю без каких-либо сложных процедур, то турпоток может вырасти в разы. Для нас это важно, учитывая, что мы сегодня делаем большую ставку на развитие туризма в регионе», - сказал Владимир Илюхин.

«Принятие закона о либерализации визового режима на Дальнем Востоке, на мой взгляд, прорывная норма, которая будет безусловно влиять на инвестиционную привлекательность макроергиона. Любой предприниматель с Дальнего Востока сможет пригласить своего партнера на ужин во Владивосток, или в Хабаровск, или на Камчатку, не думая о том, что для этого нужно решать какие-то бюрократические проблемы или что это займет большое количество времени или денег, - пояснил Председатель Общественного совета Минвостокразвития России, председатель Комиссии по развитию институтов общественно-государственного сотрудничества и социального партнерства в Дальневосточном федеральном округе Сергей Габестро. - Бесплатная упрощенная виза в электронном виде на 8 дней, которая даст возможность пообщаться с предпринимателями в нормальной обстановке в регионе – это замечательная возможность. Есть, конечно, моменты, связанные с тем, что эту норму потом надо дорабатывать и конечно нужно давать возможность иностранцам не только прилетать на Дальний Восток, но и передвигаться по всей территории Российской Федерации, но это – дело будущего».

Ранее, комментируя законопроект, Председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что законопроектом предлагается важный механизм, который позволит сделать более удобным посещение дальневосточного региона иностранными гражданами. Это наиболее важно и своевременно в преддверии третьего Восточного экономического форума, который имеет особое значение для развития перспективного международного сотрудничества со странами АТР и другими государствами.

Фото Андрея САВИНА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.