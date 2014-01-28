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В Приморском крае начал работу Фонд помощи хосписам
Фонд помощи хосписам начал свою работу в Приморском крае. Он готов помогать местным властям с открытием на территориях края отделений и кабинетов паллиативной помощи. Напомним, что некоммерческая организация «Приморский благотворительный фонд помощи хосписам» зарегистрирована в ноябре 2013 года.
«Создание фонда дает возможность оказывать своевременную бесплатную социальную и материальную помощь неизлечимо больным людям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями. К нам могут обратиться родственники или сами больные, отделения паллиативной помощи, хосписы, департамент здравоохранения, другие фонды»,- рассказала президент фонда Марина КАЗАКОВА порталу Vladmedicina.Ru.
В состав учредителей организации вошли довольно известные в Приморье люди: социолог Марина Казакова, адвокат Ирина Балахнина; экономист, специалист по управлению коммерческих организаций Виктория Хазова; бизнес-тренер, консультант Ольга Кабалик. Как отмечают в фонде, вся финансовая деятельность организации будет абсолютно открыта.
«Сейчас задачей фонда станет создание эндаумент-капитала - целевого капитала некоммерческой организации. Это такая же схема, как у Нобелевской премии. Деньги фонда вкладываются в инвестиционные фонды. Прибыль от них направляется на цели, ради которых создан фонд. При этом сам капитал остается»,- рассказала Марина Казакова.
Организация для сбора средств будет проводить аукционы, концерты, театральные праздники, которые привлекли бы внимание общественности. Также ведется работа в социальных сетях (https://www.facebook.com/hospicevl, http://vk.com/hospicevl), создается сайт фонда.
Помимо конкретной помощи пациентам и стационарам фонд занимается обучением родственников уходу за тяжелыми больными, распространением идей паллиативной помощи и формированием общественного интереса к проблемам неизлечимо больных людей. Фонд уже разработал программы работы с волонтерами, обучения сиделок, которые будут работать с больными на дому, планируется организация стажировок для персонала.
Напомним, что инициатива по созданию в Приморском крае отделений паллиативной помощи более десяти лет поддерживается к.м.н., врачом противоболевой терапии и паллиативной помощи Андреем ДЕНЕЖ.
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