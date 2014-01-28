Телефонные номера вызова экстренных служб изменятся в Приморье на трехзначные.

Теперь при звонке в пожарную охрану нужно будет набирать – 101, номер полиции – 102, скорой медицинской помощи – 103, аварийной газовой службы – 104. На сегодняшний день в Приморском крае данная услуга работает только у абонентов оператора сотовой связи «Билайн», сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю.

Изменения в телефонные номера вызова экстренных служб введены с 27 января в соответствии с приказом министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 20 ноября 2013 года.

Возможность использования привычных номеров 01, 02, 03 и 04 для стационарных телефонов сохранится еще на протяжении длительного времени. В «переходный» период будут действовать и новые, и старые комбинации.

Изменения вызваны тем, что привычные двузначные номера «01», «02», «03» и «04» не работали в мобильных сетях, и каждый оператор устанавливал свою трехзначную комбинацию цифр.

Когда заработают единые номера в мобильных сетях, зависит от степени готовности самих операторов.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.