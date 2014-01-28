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В Приморье обеспечено дистанционное обучение детей в малокомплектных школах
«Ростелеком» в Приморском крае завершил работы по созданию и техническому обеспечению единой системы дистанционного обучения для малокомплектных школ Приморского края. Заказчиком инновационного проекта выступил Департамент образования и науки Приморского края.
Финансирование было выделено в рамках реализации проекта модернизации региональной системы общего образования, сообщили ZRPRESS.Ru в пресс-службе Приморского филиала Макрорегионального филиала «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком».
Перед компанией была поставлена задача в сжатые сроки организовать 130 наземных и спутниковых каналов с пропускной способностью 2 Мбит/с и 512 Кбит/с, установить и настроить оборудование для передачи данных. Задача была успешно выполнена, на базе сети «Ростелеком» была сформирована единая технологическая площадка, обеспечивающая проведение дистанционных занятий в 130 школах Приморского края. В их число входят 24 базовых образовательных учреждения и 106 малокомплектных школ в удалённых населенных пунктах. Система охватывает 24 муниципальных образования Приморского края.
Принцип дистанционного обучения заключается в удаленном преподавании тех предметов, которые невозможно изучить из-за дефицита преподавателей в малокомплектных или удаленных школах. Учитель из базового учреждения (обычно это школы в районных центрах) проводит урок перед видеокамерой, а ученики из принимающей школы знакомятся с предметом на экране. С помощью системы видеоконференцсвязи уроки проходят в обычном режиме как для преподавателей в базовой, так и для учеников в малокомплектной школе. Учитель преподаёт новый материал и проверяет домашнее задание. Для общения с учениками учителя дополнительно используют электронную почту – отправляют материалы для домашней работы и получают выполненные задания от учеников.
«Уверен, что использование дистанционных технологий не только решает кадровые проблемы в школах, но и позволяет полноценно реализовывать образовательные программы. Благодаря данной системе школьники из самых дальних уголков Приморского края могут заниматься с высококвалифицированными педагогами и получать необходимые знания» - отметил директор Приморского филиала
ОАО «Ростелеком» Руслан Тулаганов.
Досье ZRPRESS: Приморский филиал ОАО «Ростелеком» – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». ОАО «Ростелеком» - динамично развивающаяся крупнейшая в России телекоммуникационная группа, предоставляющая услуги во всех сегментах отраслевого рынка на всей территории страны.
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