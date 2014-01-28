Приморцы смогут ездить в Суйфэньхэ в упрощенном порядке

Начиная с 1 января 2014 года в городе Суйфэньхэ китайской провинции Хэйлунцзян в одностороннем порядке был введен режим упрощенного (безвизового) въезда для граждан Российской Федерации.

Этот режим дает россиянам возможность пребывания в пределах города Суйфэньхэ в течение 15 суток.

Как сообщили в департаменте международного сотрудничества и развития туризма Приморского края, сегодня департамент направил запросы в канцелярии иностранных дел и Управления по туризму города Суйфэньхэ и провинции Хэйлунцзян о предоставлении официальных документов, регламентирующих введение безвизового режима в отношении российских граждан на территории Суйфэньхэ, включая новое Положение о регулировании порядка упрощенного въезда граждан РФ.

Субъекты туриндустрии и жители Приморского края будут дополнительно проинформированы о безвизовом въезде в Суйфэньхэ после получения официальной информации от китайской стороны.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.