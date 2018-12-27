Не оливье единым...

Какие мероприятия смогут посетить жители Владивостока и гости города в дни новогодних каникул

Рождественские дни и новогодние каникулы порадуют приморцев обширным выбором интересных праздничных мероприятий, от традиционных утренников, спектаклей и концертов до рыцарских боев и массового забега обещаний-2019.

Дела 2018-го почти завершены, новогодние подарки подготовлены, меню праздничного застолья составлено, пора подумать о высоком – о культурной составляющей. Ведь без музыки, яркого спектакля, хоровода у нарядной елки вместе с детьми Новый год просто немыслим. И приморские театры, концертные залы, картинные галереи, музеи приготовили большую праздничную программу. Газета «Золотой Рог», воспользовавшись официальными сайтами учреждений культуры и региональными информационными порталами, подготовила обзор наиболее ярких и интересных новогодних мероприятий.

Наконец-то я – в балете

Театры Владивостока в новогодние дни настраиваются на детскую волну. Каждый подготовил по несколько сказочных спектаклей, так что семья и с трехлетним малышом, и с ребятами постарше найдет для себя подходящий вариант.

Пожалуй, никого не оставит равнодушным самый новогодний балет-феерия «Щелкунчик», идущий на Приморской сцене Мариинского театра. Чудесная история о прекрасном принце, заколдованном и превращенном в уродливую куклу, и доброй девочке Маше, которая помогает ему победить ужасного Мышиного короля и обрести счастье, неизменно привлекает и детей, и взрослых. Великолепная и хорошо известная многим музыка П.И. Чайковского, прекрасное оформление, блестящее исполнение, захватывающий сюжет – здесь есть все как для первого знакомства с искусством балета, так и для встречи с ним вновь и вновь. Вместе со «Щелкунчиком» новогодний праздник в любой семье станет ярче и теплее.

Еще один праздничный спектакль Приморской Мариинки – опера Николая Римского-Корсакова «Ночь перед Рождеством», она перенесет зрителя в замечательный мир Диканьки, с юмором описанный Н.В. Гоголем, где в предрождественскую ночь произошло немало чудес.

Приморский академический краевой драматический театр им. М. Горького покажет премьеру для детей «Золушка», а также полюбившиеся уже спектакли «Белоснежка и семь гномов» и «Снежная королева». Краевой драматический театр молодежи приглашает в дни каникул на спектакли «Хроники Тридесятого. Или дело об исчезнувшем эликсире» и «Бременские музыканты». Самых маленьких (3+) ждут в Приморском театре кукол, здесь в теплой камерной атмосфере им расскажут замечательные волшебные истории «Умка», «Морозко», «Солнышко и снежные человечки». Все детские спектакли будут сопровождаться новогодними утренниками с традиционным хороводом вокруг елки вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Музыка нас связала

Трудно представить себе праздник без музыки, веселой или лирической, классической или современной - все зависит от предпочтений, которые, конечно, принимаются во внимание коллективом Приморской краевой филармонии.

– Учитывая все традиции и семейные ценности и все, что мы можем назвать самым главным в Новый год, мы приготовили разнообразную культурную программу, – рассказала газете «Золотой Рог» директор Приморской краевой филармонии Анна АЛЕКО. – Это концерты и мюзиклы как для всей семьи, так и отдельно для родителей или детей. И уже с 21 декабря по14 января можно практически каждый день приходить к нам и наслаждаться прекрасной музыкой, пением, игрой наших музыкантов и актеров. В эти дни мы покажем то лучшее, что было сделано за год, и, конечно же, порадуем премьерами. По просьбе зрителей мы повторим программу «Венецианский карнавал» (28 декабря), которая была показана гостям Восточного экономического форума всего один раз. Яркая, праздничная, динамичная театрализованная постановка «Венецианского карнавала» будет интерпретирована под Новый год и, надеюсь, понравится зрителям. Мы повторим уже полюбившихся «Бременских музыкантов» (4 января) и «Летучий корабль» (30 декабря). Готовим совершенно новый мюзикл на музыку Александра ЗАЦЕПИНА, который назвали «Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь». Всех, кто любит советские кинофильмы, музыку, юмор, ждем на эту премьеру 29 декабря и 8 января.

Не обойдется и без серьезной классики. Например, 13 января мы вновь покажем традиционные уже музыкальные иллюстрации Г. Свиридова к повести А.С. Пушкина «Метель». Художественное слово - Владислав ЯСКИН. В этот же вечер будет представлена программа, посвященная юбилею художественного руководителя и главного дирижера Тихоокеанского симфонического оркестра, Заслуженного артиста РФ Анатолия СМИРНОВА – своеобразный бенефис маэстро, - сказала она.

Кроме большого зала филармонии в праздничной программе будут задействованы малый зал и даже буфет, здесь 26 и 27 декабря пройдет Новогодний огонек. Прекрасный праздничный вечер предлагают провести за столиками в компании артистов Приморской краевой филармонии. Гостей ждут песни российской и зарубежной эстрады, шутки, розыгрыши, веселые конкурсы, хоровод у новогодней елки.

Совсем другой формат музыкальных вечеров подготовили в Евангелическо-лютеранской церкви Святого Павла (Владивосток, ул. Пушкинская, 14). Здесь 29, 30 декабря и 6, 7 января состоятся традиционные Рождественские концерты, в которых примут участие Большой академический хор ДВФУ, Молодежный камерный оркестр церкви святого Павла, концертмейстер - Чан Ти Хе (Южная Корея). Конечно же, в эти праздничные вечера будет звучать орган. Торжественная рождественская музыка для хора, оркестра и органа никого не оставит равнодушным, убеждены организаторы этих уже традиционных концертов.

В анфиладах выставочных залов

Прогуливаясь в новогодние дни по морозному городу, можно сделать остановку в одной из картинных галерей или Приморском краевом музее им. Арсеньева, здесь всегда есть экспозиции, интересные для всей семьи.

Например, в галерее «Арка» с 19 декабря по 26 января работает персональная выставка Марии ШЕБЕКО (ХОЛМОГОРОВОЙ) «Дальневосточная азбука». Выставка, которая удивит зрителей, знающих ее как художника-живописца, отдающего предпочтение сюжетным произведениям и портрету. На этот раз выставка состоит исключительно из акварелей, на которых изображен животный и растительный мир Дальнего Востока.

В Главном корпусе Приморского музея им. Арсеньева работает выставка фотографии Николая НАЗАРОВА «Недавнее прошлое в объективе», рассказывающая о советском прошлом Приморья. Она не оставляет равнодушными зрителей старшего поколения, которые видят в фотографиях свою совсем недавнюю жизнь, и вызывает интерес молодых приморцев.

В главной анфиладе Приморской государственной картинной галереи проходит уникальная выставка «Страсти по бисеру. Три века бисера в русском искусстве. Из собрания Московского музея-

Усадьбы Останкино». Здесь можно познакомиться с изысканными творениями мастеров русского декоративного искусства.

Интересно, что непосредственно в экспозициях галереи проводятся детские утренники. В преддверии Нового года, 28, 29 и 30 декабря состоится традиционный новогодний праздник для детей в стиле 60-х годов прошлого века «Зажигаем елку» на выставке «Художники Приморья. Наследие». А в преддверии Рождества, 4, 5 и 6 января пройдет бал для детей «Щелкунчик, или Рождественская история» на выставке «Великий Карл. Произведения К.П. Брюллова и его учеников из собрания Русского музея». Юные дамы и кавалеры станут не только зрителями, но и активными участниками всех событий в музейном пространстве.

С бала на рыцарский турнир

«Январский Триумф 2019» – называется рыцарский турнир, который пройдет во Владивостоке 4 и 5 января в Краевом Доме Физкультуры (Партизанский проспект, 2). Мероприятие вполне заслуживает, чтобы посвятить этому захватывающему действу несколько часов. Судите сами: главное событие турнира – командные бои три на три человека в полном доспехе.

Организаторы турнира обещают, что здесь разместится несколько развлекательных площадок для зрителей под одной крышей. Можно будет примерить на ребенка или на себя элементы доспеха или вооружения и даже попробовать себя в деле: сделать серию ударов по тренировочному снаряду. Специально для детей появится безопасная турнирная зона для сражений с мягким оружием и шлемами по стандартам HMB Soft. Для любителей эпохи викингов в рамках турнира пройдут бои эпохи раннего средневековья.

Отметим еще одно интересное мероприятие – для тех, кто с первого дня Нового года обещает себе начать новую жизнь. Есть возможность проверить серьезность этих намерений. Забег обещаний-2019 состоится во Владивостоке 1 января в 12.00 на Спортивной набережной. Участники соберутся напротив главного входа в СК «Олимпиец». Приглашаются все желающие дать обещание и исполнить его – изменить свою жизнь. Дистанция символична – 2019 метров, пробежать ее под силу каждому, даже если он не спортсмен. Это будет первый шаг на пути к новым целям в Новом году. Не говоря уже о том, что просто приятно провести первое утро Нового года в команде позитивно настроенных людей.

И в завершение – несколько слов о традиционном праздновании Нового года на главной площади Владивостока. С 22 декабря по 8 января здесь пройдет фестиваль «Новогодние сказки». Элементы новогоднего украшения на площади уже появились и настраивают горожан на праздничный лад.

Ирина БАРАННИК. Газета «Золотой Рог», Владивосток.