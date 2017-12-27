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"Терминал Астафьева" переселил первые три семьи из аварийных бараков
Уже в январе первые жители аварийных домов Мыса Астафьева переедут в комфортные квартиры
26 декабря первые 3 семьи, проживающие в аварийном доме по ул. Астафьева, 3 подписали соглашение с «Терминалом Астафьева» о передаче им новых квартир, приобретенных за счет компании, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Люди получили возможность самостоятельно выбрать себе новое жилье. Ряд семей предпочли остаться в микрорайоне Мыс Астафьева, переехав в более комфортные квартиры. Остальных жителей аварийных бараков поэтапно будут переселять в течении ближайших 2 лет.
Первые 3 семьи, длительное время проживающие в бараке постройки 80-летней давности, в начале нового года переедут в современные комфортные квартиры. Двое семей останутся жить в пределах микрорайона Мыс Астафьева, а одна переедет в п. Врангель. Помимо улучшения условий проживания, всем семьям еще и существенно увеличили площадь квартир. Так, семья Карпачевых из квартиры площадью 44,2 кв. м. переедет в жилье общей площадью 65 кв. м.
Александр Ганин, исполнительный директор ОАО «Терминал Астафьева»: «Жильцы на протяжении многих лет добивались признания этого дома аварийным: обращались в разные инстанции, писали письма в прокуратуру. Однако, результат был неутешительным: в праве на переезд им отказывали, а в прошлом году дом не включили в федеральную программу по переселению. Понимая всю социальную ответственность, которая лежит на нашей компании, мы еще весной этого года встретились с жильцами микрорайона Мыс Астафьева и организовали экспертизу проблемных домов, которая и признала их аварийными. В дальнейшем вместе с общественной организацией «Народная экспертиза» мы определили список квартир, которые подходят жителям и начали процедуру приобретения жилья. Считаю особенно важным тот факт, что в число первых переселенцев вошли семьи с малолетними детьми. В будущем году мы продолжим реализацию этой программы. На очереди – еще несколько семей этого проблемного дома».
Ранее, 5 декабря 2017 года в приемной общественной организации «Народная экспертиза» жители микрорайона пожаловались члену Совета Федерации от Приморского края Л.З. Талабаевой на плачевное состояние их жилья. Тогда сенатор взяла ситуацию на контроль.
«Ровно три недели назад мы обсудили с жителями эту острую проблему, а уже сегодня первые три семьи подписали договор, по которому они получат свое долгожданное жилье. Считаю, что это большой успех, ведь зачастую такие вопросы растягиваются на долгие годы. Это и есть пример слаженной работы бизнеса, администрации и общественности. Вместе с тем, я продолжу держать эту ситуацию под личным контролем. Как мне сообщило руководство «Терминала Астафьева», по плану программа будет рассчитана на 3 года – с 2017 по 2020. Надеюсь, что ее реализация будет проходить без задержек и с учетом мнения жителей».
Программа, принятая «Терминалом Астафьева», рассчитана на период до 2020 года. Ее итогом должно стать качественное улучшение жилищных условий для находкинских семей, живущих в отдаленном микрорайоне Астафьева. Поэтапное решение этой острой социальной проблемы будет проходить на площадке общественной организации «Народная экспертиза», которая призвана стать связующим звеном между жителями и стивидорными организациями Находкинского городского округа.
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