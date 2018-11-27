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В Приморье завершается второй этап конкурса "400 дворов"
Инициатором данной краевой программы является врио губернатора края Олег Кожемяко
1 декабря в Приморском крае завершается второй этап конкурса «400 дворов». Жителям домов необходимо обсудить с соседями вариант благоустройства, заполнить заявку и собрать подписи соседей.
Напомним, проект «400 дворов» предусматривает следующие формы благоустройства придомовых территорий: «Установка детских площадок», «Установка спортивных площадок» и «Ремонт внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц».
Именно эти типы обустройства приморских дворов были выбраны в ходе интернет-голосования, которое проходило на сайте проекта. Инициатором данной краевой программы является врио губернатора края Олег Кожемяко. Ранее он поблагодарил участников голосования и отметил, что именно жители определили ее приоритеты.
Для участия в программе в срок до первого декабря необходимо подать заявку на сайте 400дворов.рф либо во всех отделениях МФЦ на территории Приморского края. Заявка должна быть поддержана не менее 20 жильцами двора. Бланк для оформления заявки можно получить на сайте проекта. Жители двора проставляют подписи на специальной форме с согласием на обработку персональных данных. Допускается не более одной подписи от одной квартиры.
Работы по благоустройству дворов начнутся с мая 2019 года, а гарантией исполнения властью своих обязательств станут сертификаты, которые получат жильцы.
Как ранее сообщалось, в Приморье в следующем году отремонтируют 400 дворов. На эти цели из краевого бюджета выделят 1,5 миллиарда рублей.
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