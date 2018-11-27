КомандаПриморья исполнила мечту мальчика из Владивостока

На свой день рождения он получил трюковый самокат

В #КомандуПриморья обратилась жительница Владивостока Варвара Кавалева. Она попросила помочь с подарком для сына: двенадцатилетний Андрей уже давно мечтает о трюковом самокате. Но, к сожалению, возможности купить такой подарок у семьи не было.

Все понимают, как важно мальчишкам реализоваться, «выпустить» свою энергию и научиться самым залихватским трюкам. Поэтому участник #КомандыПриморья Ярослав Ворончихин откликнулся, купил самокат и вручил имениннику! Андрей, с днем рождения!





Тем временем #КомандаПриморья, созданная по инициативе врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко, продолжает свою благородную миссию. Напоминаем, что на странице Primteam.Ru можно узнать об участниках проекта, скачать информационные баннеры, подписаться на аккаунты в социальных сетях и заявить о своем желании присоединиться к активным приморцам, чтобы начать менять жизнь в крае к лучшему.

Проект команда Приморья – реальная возможность воплотить важную для региона инициативу в жизнь. Люди уже откликнулись на призыв главы региона. Приморцы распространяют идею среди друзей и знакомых. Команда региона развивается и растет.

К слову, данная инициатива главы не носит предвыборный характер и будет развиваться после 16 декабря. Команда Приморья – это первый шаг в развитии гражданской активности в регионе вне зависимости от возраста и социального статуса.