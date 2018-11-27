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Ребенок войны и ветеран труда получила от #Команды Приморья дрова на зиму

27 Ноября 2018, 11:39 | Приморье

#Команда Приморья, созданная по инициативе врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко, продолжает свою благородную миссию

Так на днях участницы #КомандыПриморья Евгения Панченко и Анастасия Новая навестили ребенка войны, ветерана труда Нину Васюту. 84-летняя жительница села Углекаменск получила запас дров на зиму, а заодно и сладостей к чаю.

Напоминаем, что на странице Primteam.Ru можно узнать об участниках проекта, скачать информационные баннеры, подписаться на аккаунты в социальных сетях и заявить о своём желании присоединиться к активным приморцам, чтобы начать менять жизнь в крае к лучшему.


 

Многим приморцам наверняка надоели политические разборки и скандалы, продолжающиеся почти два года. Настроение местных жителей чувствует и понимает глава региона. Именно поэтому Олег Кожемяко и предложил оставить в стороне все склоки, не имеющие отношения к социальной защищенности населения, и сосредоточиться на общих целях и перспективах развития края.

Проект команда Приморья – реальная возможность воплотить важную для региона инициативу в жизнь. Люди уже откликнулись на призыв главы региона. Приморцы распространяют идею среди друзей и знакомых. Команда региона развивается и растет.


 

К слову, данная инициатива главы не носит предвыборный характер и будет развиваться после 16 декабря. Команда Приморья – это первый шаг в развитии гражданской активности в регионе вне зависимости от возраста и социального статуса.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: #команда приморья  кожемяко  выборы  помощь  врио 



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