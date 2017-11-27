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Фестиваль "Вместе медиа" "отгремел" во Владивостоке
26 ноября во Владивостоке на площадке конференц-зала отеля AZIMUT с успехом завершился 16-й дальневосточный сезон фестиваля «Вместе медиа».
Фестиваль проходил три дня. Всем участникам выдавался диплом об успешном прохождении мастер-классов. «Вместе медиа» - это ежегодный всероссийский фестиваль медийной журналистики, объединяющий в себе ряд профессиональных отраслевых конкурсов и мастер классов. «Возникновение площадки для обсуждения профессиональных трудностей, да и просто обмена опытом»-так описывают суть фестиваля в целом организаторы мероприятия.
За три дня фестиваль провел более двадцати рабочих мастер классов и открытых лекций с участием ведущих профессионалов средств медиа в стране.
Работа фестиваля проходила по двум основным направлениям: обсуждение работ, вошедших в шорт-лист конкурсов «Вместе медиа онлайн. Дальний Восток» и «Вместе - Радио. Дальний Восток», а также общие открытые лекции.
Мероприятие охватывало разные аспекты и тонкости работы с которыми сталкивается каждый работающий журналист. Маргарита Бондаренко (Шеф-редактор Business FM), делилась со слушателями пользой телеграмма для работы на радио, легендарная радиоведущая Ольга Максимова охотно делилась инструкцией по выживанию в утренних радио шоу, а Мария Божко, прочитала лекцию по научно-популярной журналистике и об особенностях и тяготах работы в этой сфере, в частности. Так же, участникам полюбился цикл лекций Кандидата психологических наук, психолингвиста Марины Новиковой-Граунд по технике и особенностях интервью с точки зрения психологического влияния.
Но не взирая на громкое название фестиваля, мастер классы, лекции фестиваля и обсуждения работ участников проходили в живой и непринужденной дружеской обстановке, что так полюбилось гостям и слушателям.
«Фестиваль - это возможность для меня пообщаться с коллегами, побывать в профессиональной среде. Когда несколько лет назад я был первый раз, еще студентом, я почерпнул даже больше информации чем на лекции. Пообщаться с экспертами, профессионалами своего дела, просто и приятно, не говоря уже о том, как это помогает выстроить свое будущее, особенно в нашей работе, где всё быстро меняется», - участник фестиваля.
«Сколько бы ты не работал в этой отрасли всегда есть вещи, которые стоит обновить, обсудить, чтобы держать руку на пульсе. Подобные общероссийские встречи, когда люди собираются из разных регионов, вырываются из своей рутины, очень и очень полезны. Во-первых, чтобы встряхнуться, во-вторых, чтобы свежим взглядом посмотреть на происходящее, в-третьих, когда для тебя готовят такой интересный кейс, такие встречи, спикеров, людей. Самое интересное - это люди, которые общаются на понятную и важную для них тему. Это энергетика. И как основной итог, это, прежде всего, вдохновение, которое ты получаешь», - Софья Епифанова, ведущая эфира, телеканал «Губерния», Хабаровск.
Среди экспертов и преподавателей, приехавших в этом году во Владивосток: Маргарита Бондаренко - шеф-редактор радио Business FM, Константин фон Эггерт - ведущий телеканала «Дождь», Анастасия Лобада - зам. директора по цифровой стратегии ИД «Коммерсантъ», Иван Голунов - специальный корреспондент «Медуза», Марина Новикова-Грунд - психолингвист, Алексей Амётов - издатель LookAtMedia, Ольга Максимова - радиоведущая Медиаметрикс.
Профессиональными секретами поделились профессионалы Дальнего Востока: Марина Божко - интернет-редактор Золотой рог (Владивосток), Денис Федосеев - ведущий и редактор прямого эфира АСТВ (Южно-Сахалинск), Галина Антонец – медиа юрист.
Победителями конкурса «Вместе медиа онлайн. Дальний Восток» стали:
Номинация «Новость»
РИА «Восток-Медиа», Хабаровск - Подозреваемый в убийстве Андрея Драчёва хабаровчанин сдался силовикам
Номинация «Большой материал»
The Village, Владивосток - «Ковчег Надежды»: Как во Владивостоке помогают одиноким матерям
Номинация «Пост в социальных сетях и мессенджерах»
Радио АСТВ, Южно-Сахалинск - На Сахалине тает лед
Победителями конкурса «Вместе – Радио. Дальний Восток» стали:
Номинация «Ежедневный информационный выпуск»
Радио АСТВ, Южно-Сахалинск
Номинация «Репортаж»
РАДИО ГТРК «БИРА», Биробиджан
Конкурсная работа «Накануне последнего звонка»
Номинация «Ток-шоу»
Радиостанция Восток России, Хабаровск
Конкурсная работа «Слово Эксперту - Клещи»
Номинация «Тематическая программа»
Радиостанция Восток России, Хабаровск
Конкурсная работа «Революция по телеграфу»
Партнерами фестиваля традиционно выступили: ТАСС, Вконтакте, Одноклассники, Mail.ru Group, LookAtMedia, глобальная сеть для профессионалов медиа HackPack.
Фестиваль проводился Фондом независимого радиовещания при поддержке Союза журналистов России.
Финал всероссийского фестиваля «Вместе медиа» состоится в Москве в апреле 2018 года.
Елена Хлоева.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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