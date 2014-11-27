В Приморье пенсионеры и ветераны труда начали голодовку

27 ноября группа кавалеровских ветеранов труда и пенсионеров начала голодовку в знак протеста против раздутых, по их мнению, тарифов «Примтеплоэнерго» и карательных решений судов, по которым с подачи местной власти, были оштрафованы жильцы, отрезавшиеся от центрального отопления.

Словом, альтернативщики вышли на голодовку. Провели сначала пикет, но не увидев результата, пошли на голодовку.

Штрафы – от 40 до 220 тыс. рублей, неподъемные для пенсионеров. По словам организатора голодовки Ирины МАРТЫНЮК, несколько дней альтернативщики стояли с плакатами на центральной площади. Но добились лишь встречи с главным инженером КГУП «Примтеплоэнерго» Сергеем МЕОЗЛЯКОВЫМ в кабинете главы района Сергея ЗАЙЦЕВА. Но чиновники не выполнили ни одного пункта требований альтернативщиков, которые, грубо говоря, сводятся к одному: «Примтеплоэнерго», отстань от нас, дай нам жить спокойно.

Татьяна КУРОЧКИНА. ZRPRESS.RU, Владивосток.