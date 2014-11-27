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В Приморье пенсионеры и ветераны труда начали голодовку

27 Ноября 2014, 14:23 | Приморье

27 ноября группа кавалеровских ветеранов труда и пенсионеров начала голодовку в знак протеста против раздутых, по их мнению, тарифов «Примтеплоэнерго» и карательных решений судов, по которым с подачи местной власти, были оштрафованы жильцы, отрезавшиеся от центрального отопления.

Словом, альтернативщики вышли на голодовку. Провели сначала пикет, но не увидев результата, пошли на голодовку.

Штрафы – от 40 до 220 тыс. рублей, неподъемные для пенсионеров. По словам организатора голодовки Ирины МАРТЫНЮК, несколько дней альтернативщики стояли с плакатами на центральной площади. Но добились лишь встречи с главным инженером КГУП «Примтеплоэнерго» Сергеем МЕОЗЛЯКОВЫМ в кабинете главы района Сергея ЗАЙЦЕВА. Но чиновники не выполнили ни одного пункта требований альтернативщиков, которые, грубо говоря, сводятся к одному: «Примтеплоэнерго», отстань от нас, дай нам жить спокойно.

Татьяна КУРОЧКИНА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Татьяна Курочкина
Теги: долги  голодовка  тепло  тарифы  приморье 



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Комментарии

  • 12316:42, 27.11.2014#

    Ну что, господа Едриллы, пора ОМОН из Москвы вызвать на пенсионеров!

  • Ussama16:51, 27.11.2014#

    Да уж, вроде шутка, а такая горькая. . . Главное, только одно СМИ это показало, я, например, в первый раз слышу. Вот где проблемы, вот что решать надо. Причём, скорее всего, эти пенсионеры голосовали как раз за того, кто их довёл до такого. . .

  • Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В РІ17:25, 27.11.2014#

    зато по ящику :на украине все замерзнут, в штатах беспорядки, в европах забастовки. . . а у нас все ровно, все довольны жизнью. потом показывают царя, и он много говорит, только потом думаешь, что сказал?

  • Псевдоним17:31, 27.11.2014#

    Не надо голодать, вы и так досыта не едите, пожалейте себя! Надо писать в прокуратуру , в приемную губернатора, везде где можно!

  • №318:48, 27.11.2014#

    Просить помощи у лицемеров?страшно осозновать гибель правовых стандартов

  • Псевдоним08:39, 28.11.2014#

    Ни один козёл из администрации не вышел! Вот же гадюки хоть стариков пожалейте, ведь они правы! Где прокуратура?

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