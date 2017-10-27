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Жители 58 российских регионов посетили Приморский океанариум во Владивостоке
Абоненты компании «МегаФон» из 58 регионов страны побывали прошедшим летом во Владивостоке и посетили Приморский Океанариум. Об этом говорят данные анализа мобильного трафика оператора, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Специалисты компании «МегаФон» решили узнать, жители каких регионов чаще всего приезжают на отдых и по работе во Владивосток. За «точку отсчета» было принято одно из наиболее популярных и посещаемых мест приморской столицы – Океанариум на острове Русский. Абсолютными лидерами вполне ожидаемо заняли наши ближайшие соседи – жители Хабаровского края и Еврейской АО – именно их мобильные гаджеты были чаще всего зафиксированы в сети компании «МегаФон» на территории учреждения. Следом за ними – амурчане, а замыкают «тройку лидеров» жители Республики Саха (Якутия). На долю этих трех регионов приходится три четверти всех номеров, зарегистрированных в сети оператора во Владивостоке. Большими любителями морской фауны можно назвать также абонентов из Сахалинской области и Забайкальского края.
Однако ближайшими или чуть более отдаленными соседями список гостей Приморского «МегаФона» на территории Океанариума не исчерпывается. В целом в сети оператора были зарегистрированы номера из 58 регионов страны. Представлена практически вся география нашей страны - от Мурманска на севере до Махачкалы на юге, от Петрозаводска на западе до Анадыря на востоке. Частые гости в океанариуме и жители обеих столиц.
«По нагрузке на наши сети мы видим, что Владивосток с каждым годом привлекает все больше гостей, - отмечает Артем Базыль, директор Приморского регионального отделения компании «МегаФон». – Город становится настоящим центром деловой, культурной, политической жизни региона, а это значит, что все чаще в наших сетях мы видим наших абонентов из других краев и областей России. Все они активно пользуются нашей сетью и во время деловых встреч, и в минуты отдыха. Понимая это, мы постоянно модернизируем ее, чтобы и жители Приморья, и гости региона могли пользоваться мобильным интернетом на самых комфортных скоростях».
Газета "Золотой Рог", Владивосток
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