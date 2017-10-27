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Примавтодор восстановил движение по трассе Артем – Находка
Сотрудники Примавтодора восстановили движение всех видов транспорта по трассе Артем–Находка, на участке в районе Смоляниново, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края. В настоящий момент продолжаются работы по асфальтированию временного объезда через реку Лобога.
Как сообщили на предприятии, за ночь 100-метровая насыпь была полностью отсыпана скальным грунтом и уплотнена для проезда всех видов транспорта.
«С наступлением положительной температуры воздуха начнется асфальтирование временного объезда через реку Лобога. Движение транспорта осуществляется по одной полосе», – добавили специалисты.
Напомним, движение на участке трассы Артем – Находка между поселком Смоляниново и селом Романовка было приостановлено в связи с образовавшимися трещинами в плитах конструкции моста через реку Лобога.
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