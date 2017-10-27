Примавтодор восстановил движение по трассе Артем – Находка

Сотрудники Примавтодора восстановили движение всех видов транспорта по трассе Артем–Находка, на участке в районе Смоляниново, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края. В настоящий момент продолжаются работы по асфальтированию временного объезда через реку Лобога.

Как сообщили на предприятии, за ночь 100-метровая насыпь была полностью отсыпана скальным грунтом и уплотнена для проезда всех видов транспорта.

«С наступлением положительной температуры воздуха начнется асфальтирование временного объезда через реку Лобога. Движение транспорта осуществляется по одной полосе», – добавили специалисты.

Напомним, движение на участке трассы Артем – Находка между поселком Смоляниново и селом Романовка было приостановлено в связи с образовавшимися трещинами в плитах конструкции моста через реку Лобога.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.